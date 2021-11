Bijna 250 migranten gered die Kanaal wilden oversteken

De 243 migranten werden naar de havens van Boulogne-sur-Mer, Duinkerke en Calais gebracht in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de loop van zaterdag, toen ze in moeilijkheden gekomen waren in hun poging het Kanaal over te steken. Dat liet de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee weten.

Er is een duidelijke stijging van het aantal mensen die het Kanaal willen oversteken om Groot-Brittannië te bereiken. De maritieme prefectuur spreekt over een ‘nieuwe versnelling’ in de maand november. De voorbije drie maanden verdubbelde het aantal pogingen om de oversteek te maken al

In de eerste acht maanden van dit jaar waren er 15.400 pogingen om te vertrekken, en werden 3.500 migranten gered. Die cijfers zijn intussen opgelopen tot 31.500 pogingen en 7.800 geredde migranten. De oversteek van het Kanaal houdt risico’s in vanwege de drukke scheepvaart, de sterke stroming en het koude water.