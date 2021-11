Wolken maken plaats voor zon

Zondag begint de dag zwaarbewolkt tot betrokken met regen of motregen. Maar in de loop van de dag wordt het vanaf het noordwesten wisselend bewolkt met tijdelijk enkele brede opklaringen, later gevolgd door enkele buien, kondigt het KMI aan.

In het noordwesten van het land is dat in de loop van zondagvoormiddag het geval, in het centrum in de namiddag en in het oosten waarschijnlijk pas ‘s avonds.

De maximumtemperaturen liggen tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee.

Zondagavond kunnen er nog enkele buien vallen, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog en klaart het uit in de noordwestelijke landshelft. In het zuidoostelijke deel van het land verschijnen er ook eerst brede opklaringen maar moet men later in de nacht opnieuw rekening houden met meer wolkenvelden. De minima liggen in de Ardennen tussen -3 en +1 graad, elders in het land tussen +1 en +3 graden en aan zee rond 6 graden. In de Ardennen is het dus uitkijken voor lokale rijm-of ijsplekken.

Ook de werkweek start zonnig, met name in het noorden van het land. Het wordt bij een stevige noordoostelijke wind wel gevoelig kouder, waarschuwt het KMI.