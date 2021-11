Rellen in Den Haag: zeven relschoppers opgepakt, vijf agenten gewond

In Den Haag is zaterdagavond de Mobiele Eenheid (ME) ingezet om ‘de openbare orde te herstellen’. Ook elders in Nederland was het zaterdagavond onrustig door verzamelde relschoppers die vuurwerk naar de politie gooiden en vernielingen aanrichtten.

In de berucht Haagse Schilderswijk gooiden relschoppers zaterdagavond met zwaar vuurwerk en ze vernielden verkeerslichten. Iemand gooide ook een steen door het raam van een voorbijrijdende ambulance die een patiënt vervoerde.

De politie heeft zeven mensen opgepakt. Vijf agenten liepen verwondingen op. Een van hen liep een hersenschudding en een knieblessure op en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Naast de mobiele eenheid zetten de ordediensten ook politiepaarden, agenten te fiets en politiehonden in. Twee politieruiters liepen gehoorschade op. Twee agenten raakten gewond aan hun hand.

Ook in Roermond, Stein, Urk en Bunschoten kwamen zaterdagavond berichten van onrust en geweld. Zeker 28 verdachten zijn gearresteerd. In Rotterdam, waar het vrijdagavond uit de hand was gelopen, bleef het rustig.

Ongeregeldheden in voetbalstadions

Er ontstonden ook ongeregeldheden in twee voetbalstadions. Door de nieuwe coronamaatregelen mogen er geen supporters bij wedstrijden in de eredivisie zijn, maar in Alkmaar kwamen AZ-aanhangers toch het stadion in tijdens de wedstrijd tegen NEC. Enkele van hen liepen op het veld, waarop de wedstrijd kort werd gestaakt.

Ook Heracles-Fortuna Sittard werd stilgelegd. Daar werd ook vuurwerk op het veld gegooid. Buiten het stadion gooiden jongeren met vuurwerk naar de politie.