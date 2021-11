Nurio wijst AA Gent de weg: Buffalo’s boeken tweede uitzege tegen pover Essevee

Na de interlandbreak stond er AA Gent een verraderlijke opdracht te wachten. Op bezoek bij Zulte Waregem wilde het team van Hein Vanhaezebrouck vertrouwen tanken met het oog op het loodzware programma dat hen de komende weken te wachten staat. Een offensief bijzonder matig Zulte Waregem kon pas in de slotfase wat dreiging creëren maar toen hadden Odjidja en Depoitre al toegeslagen. Gano bracht met een buffelstoot nog wat spanning in de partij, maar de Gentse zege kwam niet meer in gevaar.

Bij de thuisploeg bleek Sissako uiteindelijk toch geblesseerd aan de kuit. Hij werd vervangen door Doumbia. Vigen startte dan weer op de bank, hierdoor kwam Dompé centraal achter de spitsen te spelen en verscheen de 20-jarige Gambiaan Fadera voor het eerst aan de aftrap in de competitie. Hein Vanhaezebrouck koos dan weer voor zijn zogenaamd type-elftal met Odjidja die zich offensief mocht uitleven in de schaduw van het spitsenduo Depoitre – Tissoudali.

Beide teams begonnen eerder afwachtend en behalve enkele standaardsituaties was er amper opwinding te bespeuren aan de Gaverbeek. De eerste uitgespeelde doelkans kwam uiteindelijk van de bezoekers toen Castro-Montes netjes werd vrijgespeeld op rechts door Odjidja. De Limburger zette prima voor en Boya verraste met zijn tussenkomst bijna nog Bossut, maar Ciranni bracht redding aan de tweede paal.

Foto: BELGA

Door de centrale positie van Dompé bleek het voor Zulte Waregem bijzonder moeilijk om een voldragen combinatie op de mat te leggen. Vossen slaagde er niet in om een solide aanspeelpunt te zijn voor zijn ploegmakkers, terwijl Gano eerder op een blauw-wit eiland leek te spelen. Achterin had het team van Francky Dury ook zo zijn probleempjes. Al te vaak lagen misverstanden tussen de thuisverdedigers aan de basis van Gentse doelpogingen.

Maar AA Gent slaagde er voor rust andermaal niet in om toe te slaan op de juiste momenten. En als Bossut en co verslagen leken, liep het toch nog mis voor de Buffalo’s. Castro-Montes werd door Tissoudali uitstekend vrijgespeeld in de zestien van Essevee en had enkel nog maar een hoek uit te kiezen, maar dreef zijn coach tot wanhoop door de bal pardoes op de rug van Depoitre te trappen.

😅 | Die ploegmaat die altijd in de weg loopt! 🙄 #ZWAGNT pic.twitter.com/U5BdrQzFrz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 20, 2021

Tijdens de rust koos Dury voor Kutera als vervanger van een bleke Vossen maar defensief liep het evenmin over rozen. Gent bleef evenwel in hetzelfde bedje ziek: Tissoudali kreeg al meteen een huizenhoge kans maar de Nederlander besloot voorlangs en een minuutje later talmde Tissoudali te lang om een misverstand af te straffen.

Odjdija breekt de ban op aangeven van Nurio

Het was uiteindelijk toch Gent dat mocht vieren: Odjidja trapte - moederziel alleen gelaten - de bal hoog in doel op aangeven van Nurio. De Bock probeerde tevergeefs nog tussenbeide te komen. Meteen ook de eerste treffer van de Gentse aanvoerder in de Jupiler Pro League dit seizoen. Langs de zijlijn was er ondertussen zwaar protest omdat een voorafgaande overtreding op Doumbia niet werd gefloten door ref Put. Tussen de lijnen slikte Dompé om diezelfde reden een gele kaart.

Dury greep iets na het uur in en bracht Seck voor Hubert en de Senegalese middenvelder liet zich al meteen opmerken maar zijn schot werd door Bolat uiteindelijk al bij al makkelijk gepakt. Gent leek even achteruit te moeten maar nadat Tissoudali – terecht – werd afgevlagd voor buitenspel toen hij Bossut toch eens kon vloeren, namen de Buffalo’s de partij toch meer in handen. Het was uiteindelijk Depoitre die de partij op aangeven van opnieuw Nurio op slot leek te gooien (0-2).

Foto: BELGA

Maar zoals al vaker dit seizoen, liet Gent zich vervolgens betrappen op een vermijdbaar tegendoelpunt: De Bock verstuurde een puike voorzet van op links, Gano torende hoog boven Ngadeu en co uit en buffelde de bal voorbij een verraste Bolat die de bal ook in twee tijden niet uit zijn netten wist te houden.

De onrust sloop warempel meteen in de Gentse rangen en Ngadeu moest zijn team ten koste van een gele kaart overeind houden toen Castro-Montes zich in een simpele controle verslikte en Fadera met de bal aan de haal ging. Langs de zijlijn werd HVH witheet van woede. Nurio verzuimde vervolgens ook nog eens om een derde assist af te leveren, in de plaats ging hij zonder succes zijn eigen kans. Dompé trapte nog één gevaarlijke vrije trap maar Boya liet de laatste kans onbenut en besloot in de armen van Bolat.