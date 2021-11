Cercle Brugge gaat de boot in tegen Charleroi na vroege dubbele achterstand

Hoe graag ze ook hadden gewonnen als eerbetoon voor hun rouwende trainer Yves Vanderhaeghe die vorige week zijn vader verloor, Cercle Brugge verloor voor de zesde opeenvolgende keer tegen Sporting Charleroi. De Carolo’s installeerden zichzelf in een comfortabele zetel na twee vroege goals van Morioka en Bessilé. De verdiende aansluitingstreffer van Cercle kwam er pas in de laatste minuut. Cercle blijft daardoor voorlaatste met tien punten en moet hopen dat Beerschot dit weekend niet dichter nadert.

Ook in coronatijden gaan Bruggelingen graag shoppen op zaterdagmiddag. Toch waren de trouwe Cercle-abonnees om 16 uur op de afspraak voor de thuismatch tegen Sporting Charleroi. Opvallend veel politie op de been wel in de straten rond het stadion. Cercle Brugge - Charleroi was blijkbaar een risicowedstrijd. Voor welk gevaar de anderhalf uur lang ongeveer honderd zingende Carolo’s dan wel kunnen zorgen, was niet meteen duidelijk.

Tijdens de opwarming speelde rustige luistermuziek omdat de match ook in het teken stond van Ivan Vanderhaeghe, de vorige zondag overleden vader van coach Yves. Het eerbetoon voor de match was aangrijpend. De spelers, staf en omkadering van Cercle stonden tijdens de minuut stilte schouder aan schouder in een grote kring voor de bank. Je kon een speld horen vallen, ook in het bezoekende vak.

Vanderhaeghe zag zijn ploeg dramatisch starten. Foto: BELGA

De getroffen Yves Vanderhaeghe gaf zijn spelers nog een paar aanmoedigingen mee maar helaas voor hem en zijn overleden papa misten ze de start compleet. Waren ze te fel onder de indruk? Feit is dat de ploeg die twee weken geleden zo sterk presteerde op Genk en gelijk speelde, onherkenbaar was. Na amper drie minuten legde debutant Anthony Descotte een balletje af voor Morioka, die ongehinderd de zestien kon inlopen. De Braziliaan Sousa zette zelfs een stapje opzij om hem nog meer vrije doorgang te geven. Cercle startte dus meteen met een achterstand en het werd nog erger. Een ongevaarlijke vrijschop kopte Daland slordig weg, Knezevic onderschepte de bal en de eerste goal van de Frans-Togolese verdediger Loic Bessilé in de Jupiler Pro League was een feit: 0-2.

Om moedeloos van te worden en wat Yves Vanderhaeghe zelden doet, even rust zoeken op de bank, deed hij nu toch. Menselijk, want de rouwende trainer had ook ruim twaalf dagen quarantaine achter de rug na een positieve Covid-test. Op het veld probeerden zijn spelers toch te reageren. Matondo probeerde het met een paar leuke dribbels maar steevast zonder resultaat. Eén keer perste de huurling van Schalke er een goed schot uit maar net niet goed genoeg voor de aansluitingstreffer. De Spanjaard Millan kreeg een kopkans maar het is al langer duidelijk dat hij allesbehalve de spits is die een match kan openbreken. Kort voor de rust had het zelfs nog 0-3 moeten worden maar gelukkig voor Cercle verzuimde Zorgane om het voorbereidend werk van Descotte af te ronden.

Morioka bracht Charleroi al na drie minuten op voorsprong. Foto: BELGA

Onmondig Cercle

Yves Vanderhaeghe greep tijdens de rust logischerwijze in. Velkovski kwam op de linksachter in de plaats van Miangue, Deman verving de zwakke Milan. Het leverde in ieder geval een ander Cercle op. De thuisploeg zette druk en Charleroi raakte nog met moeite over de eigen speelhelft. Dino Hotic probeerde om het tij te keren maar hij schoot een vrijschop van op een best interessante plek over het kader.

Charleroi-coach Edward Still had voor de match voor de camera nog gezegd dat zijn ploeg op Union de slechtste match van het seizoen had gespeeld en nu de beste moest spelen. Dat lukte alvast niet want pas na zeventien minuten in de tweede helft kwam het nog eens in de buurt van Didillon. Nicholson was voorin ondertussen Descotte komen aflossen, Cercle probeerde het voorin met Kévin Denkey. Die liet zich meteen gelden met een paar goede pogingen. Zo moest de weer prima keepende Koffi alles uit zijn lichaam halen om de kopbal van Denkey nog uit de hoek te duiken.

Charleroi beefde dus wel af en toe, maar kraken? Dat niet nee. Het counterde zelfs nog een paar keer gevat en zo mikte Gholizadeh de verlossende derde treffer op de paal. Maar ook Cercle bleef het doel van Koffi en co bestoken. Met dank aan de invallers die het zeker niet minder deden dan de starters. De knal van Utkus verdiende beter dan nipt over vliegen en het schot van Waldo werd met wat geluk afgeblokt. De verdiende goal kwam er alsnog in de slotminuut toen Daland na een fout van Kayembe de vrijschop van Velkovski in doel verlengde. Te laat echter om nog aanspraak te maken op een puntje.