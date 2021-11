Nederlandse oorlogsmusea stellig: ‘Coronamaatregelen zijn niet te vergelijken met Holocaust’

In een open brief verzet Erik van den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum Overloon, zich tegen vergelijkingen die sommigen maken tussen de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog. De brief werd ondertekend door leden van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45.

‘We leven in een bijzondere tijd. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus raken ons allemaal. Ook de oorlogsmusea en herinneringscentra zijn geraakt door de crisis’, zo begint de open brief van Erik van den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum Overloon. Al raakt de coronacrisis hen ook op een andere manier dan opgelegde coronamaatregelen.

Volgens de museumdirecteur trekt een kleine groep landgenoten vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog. De musea noemen de vergelijkingen ‘onnodig kwetsend’ voor de oorlogsslachtoffers van destijds en de vele nabestaanden in Nederland. ‘Wij spreken met kracht elke vergelijking met oorlogssituaties en de Holocaust tegen’, klinkt het onder meer.

Dat er stevige discussies gevoerd worden en demonstraties plaatsvinden getuigt net van onze vrijheid, schrijft van den Dungen: ‘Het feit dat al deze meningen geuit en gehoord kunnen worden, onderstreept nog maar eens de vrijheid waarin we leven.’

‘Iedereen die zich enigszins verdiept in de Tweede Wereldoorlog begrijpt dat maatregelen om onze gezondheid positief te beïnvloeden (ongeacht de effecten daarvan) niet in verhouding staan tot bijvoorbeeld het vernietigen van een grote groep mensen, louter vanwege wie zij zijn’, staat er nog te lezen.

‘Wie kritiek heeft, kan zijn of haar stem laten horen’, besluit van den Dungen. ‘Maar laten we de discussie voeren zonder oneigenlijke vergelijkingen te gebruiken en zonder het ongekende leed van eerdere generaties te bagatelliseren.’

Uit de hand gelopen manifestaties

Vorige week bestempelde de Nederlandse politicus Thierry Baudet niet-gevaccineerden nog als ‘de nieuwe Joden’. Op Nederlandse coronamanifestaties werd ook al gezinspeeld op de davidster voor niet-gevaccineerden.

Het protest tegen de coronamaatregelen gaat ongemeen hard in Nederland. In Rotterdam liep een onaangekondigde coronamanifestatie vrijdagavond helemaal uit de hand. Twee mensen belandden met schotwonden in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht of het om politiekogels gaat. Betogingen op zaterdag in Breda en Amsterdam verliepen zonder incidenten, al was de betoging in Amsterdam officieel afgelast na de gebeurtenissen in Rotterdam.