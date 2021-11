Franstalige overheidsvakbond dreigt met harde acties na verplichte vaccinatie zorgpersoneel

De Franstalige overheidsvakbond CSC Services publics dreigt met harde acties in de Brusselse en Waalse ziekenhuizen na het akkoord binnen de regering over een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel.

Het federale kernkabinet is het vrijdag eens geraakt over een regeling voor de vaccinatieplicht in de zorg. Vanaf 1 januari krijgt het zorgpersoneel drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Wie dat daarna nog weigert, wordt ontslagen en krijgt dan meteen een volledige werkloosheidsuitkering, of wordt geschorst zonder loon.

Het akkoord voorziet in een soort achterpoortje in vergelijking met een eerder regeringscompromis. Zorgpersoneel dat dat voor 31 maart schriftelijk aangeeft, kan dus ook gewoon geschorst worden. Dan valt men zonder loon of uitkering, maar blijft het arbeidscontract wel bestaan.

Voor de Franstalige overheidsvakbond CSC Services publics volstaat dat niet. ‘Waarom moet aan niet-vaccinatie een sanctie worden verbonden?’, aldus nationaal vakbondssecretaris Véronique Sabel. CSC Services publics had eerder een stakingsaanzegging ingediend voor de Brusselse en Waalse ziekenhuizen. Die aanzegging gaat maandag in en geldt voor een hele week.

De vakbond dreigt nu met nog ‘hardere acties’, en zegt te zullen blijven mobiliseren tegen de maatregel.

Vakbonden misnoegd

Het is nog niet duidelijk of andere vakbonden zullen volgen. Zowel de socialistische vakbond BBTK als de Franstalige christelijke vakbond CNE verzette zich de voorbije dagen fel tegen de plannen van de federale regering om het zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren. Ze hadden het over ‘een oorlogsverklaring’ en ‘een schandaal’.

‘Wij zijn niet tegen een verplichte vaccinatie, als die algemeen wordt ingevoerd’, verduidelijkte Olivier Remy, federaal afgevaardigde bij ACV Puls, de grootste vakbond in de zorgsector aan deze krant. ‘Maar personeel ontslaan op een moment dat de besmettingen stijgen en de druk op zorginstellingen weer stijgt, is echt geen goed idee.’