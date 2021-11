In de Antwerpse Erfgoedbibliotheek kan je naar een tentoonstelling over ridderverhalen uit de 15de en 16 eeuw. Zo zijn er bijzondere drukken van ‘Karel ende Elegast’ en ‘Don Quichot’ te zien De tentoonstelling vind plaats in de prachtige Nottebohmzaal, die lang niet altijd open is voor het publiek. In de video hierboven krijgt u een voorsmaakje.