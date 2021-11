Vandenbroucke: boycot horeca die coronamaatregelen niet respecteren

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt dat de burgemeesters aan hun politiekorpsen gaan vragen om de coronamaatregelen in de horeca te controleren. En als dat te weinig gebeurt, moeten we zelf dergelijke cafés en restaurants mijden.

‘Als ik in een café kom waar de coronapas niet ernstig wordt genomen, ga ik opnieuw buiten’, heeft de minister in een interview op Radio 1 gezegd. Meer nog: liefst heeft hij dat iedereen dergelijke horecazaken boycot: ‘Het gaat over veiligheid. Uw gezondheid is ook mijn verantwoordelijkheid. Uw welzijn is ook mijn verantwoordelijkheid. En mijn gezondheid is ook uw verantwoordelijkheid.’

Dansen zonder mondmasker

Dansen zonder mondmasker in discotheken, onder voorwaarden, kan, zo heeft de minister nog gezegd in De Ochtend. De regeling waarbij zelftests mondmaskers kunnen vervangen in het nachtleven, leek op de helling te staan omdat daarvoor nog een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende regeringen nodig is. Dat zou nog dagen kunnen duren.

• Interview | Premier De Croo: ‘Vaccinatie verplichten? Willen we de antivaxers echt vleugels geven?

Maar volgens minister Vandenbroucke is dat niet het geval. ‘We gaan daar niet op wachten. We zijn een ingewikkeld land en de wetgeving is altijd ingewikkeld, maar de afspraak is dat we er niet op gaan wachten’, stelt hij. Vanaf vandaag is geen mondmasker nodig in een discotheek, op een dubbele voorwaarde: ’Je gebruikt de coronapas correct, je controleert die ernstig. De tweede voorwaarde is dat je een zelftest organiseert en controleert. Je laat alleen binnen wie, naast de coronapas, ook kan bewijzen dat die zelftest negatief is.’

De minister hamert evenwel op voorzichtigheid. ‘We zitten in een explosie van het virus.’ Hij roept daarom op zeer voorzichtig te zijn, al te veel contacten te vermijden, buiten af te spreken of bijvoorbeeld een mondmasker te dragen. Wie naar een evenement gaat met meer dan 50 aanwezigen, moet zich ervan verzekeren dat de coronapas er ernstig gebruikt wordt. In een discotheek kan het dus zonder masker, maar dan moet vooraf ernstig een zelftest gebeuren. ‘Anders moet je dat niet doen.’

Ook voor private feesten vraagt Vandenbroucke voorzichtigheid. Het mondmasker is verplicht bij private feesten vanaf 50 mensen. ‘Als ik een privaat feestje zou organiseren, zou ik ook afspreken een zelftest te doen, ook al is het geen verplichting.’

Nog strenger?

Frank Vandenbroucke maakt zich nog steeds zorgen. ‘Ik hoop dat deze maatregelen zullen volstaan. Maar ik denk dat we enkel echte sluitingen en lockdownmaatregelen kunnen vermijden als we dit nu onverkort volgen én daar bovenop ongelooflijk voorzichtig zijn.’

‘Strengere maatregelen kan ik niet uitsluiten’, aldusde minister. ‘Dat zal afhangen van hoe goed we deze maatregelen uitvoeren én controleren.’ Bij welke cijfers we wél weer strenger zouden moeten worden, wou de minister niet zeggen.

‘Maar ik vrees wel dat we nog even een stijging zullen blijven zien in de opnames, omdat de besmettingscijfers blijven stijgen. We zien dagelijks 17 à 18.000 besmettingen: ik vrees dat we deze trein niet meteen zullen stoppen. Wat ik wil zien, is dat iedereen vanaf maandag gaat telewerken: spreek er ook je baas op aan. Je mag dat eisen van je werkgever. En hetzelfde geldt ook voor het dagelijkse leven: wees zéér voorzichtig.’