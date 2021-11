Kankerpatiënt Chris Van den Abeele schrijft vaccinweigeraars een briefje

Drie weken geleden kreeg VRT-radiojournalist Chris Van den Abeele de diagnose dat hij aan prostaatkanker lijdt. Hij moet geopereerd worden, maar door de vierde coronagolf wordt die operatie uitgesteld.

Op de website van de VRT-nieuwsredactie getuigt Chris Van den Abeele over het uitstel van de operatie. Hij vertelt eerst dat er een ‘behandelplan’ werd opgesteld. De prostaat en de omringende lymfeklieren moeten worden verwijderd. En die operatie is dringend.

Maar eerder deze week kreeg Van den Abeele te horen dat de operatie wordt uitgesteld naar ten vroegste begin volgend jaar. Hij schrijft: ‘Er is, sinds de vorige coronagolf, nog altijd een “inhaalbeweging” bezig. De agenda’s zijn volgeboekt, wellicht met patiënten bij wie het nog dringender is.’

Maar de radiojournalist is ook boos. Niet op de zorgverlening, wel op al wie zich niet heeft laten vaccineren. De helft van de covidpatiënten op intensieve zorg is immers niet gevaccineerd, terwijl zij amper 10 procent van de totale bevolking uitmaken.

Van den Abeele wendt zich tot hen: ‘Beseft u dat u deel uitmaakt van een groep die er verantwoordelijk voor is dat mijn behandeling en die van talloze andere patiënten moet worden uitgesteld? En beseft u dat dit - sorry voor de dramatiek - voor mij en hen een kwestie van leven of dood kan zijn?’