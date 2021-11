Deze nieuwe maatregelen gelden vanaf vandaag

Om de vierde coronagolf het hoofd te bieden, worden vandaag een rist nieuwe maatregelen van kracht. Een overzicht.

Thuiswerk

Telewerk wordt weer verplicht, behalve wanneer dat onmogelijk is door ‘de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening’. Onder meer voor kmo’s waar minder dan vijf mensen aan de slag zijn, geldt er een uitzondering.

Tot en met 12 december 2021 mag elke werknemer maximaal één dag per week fysiek naar het werk komen, al kan de werkgever zijn personeel daar niet toe verplichten. Per dag mag ook maar maximaal een vijfde van het personeel tegelijk fysiek aanwezig zijn. Vanaf 13 december mogen werknemers tot twee dagen per week naar het werk gaan en gaat de capaciteitslimiet naar 40 procent.

Mondmasker en coronapas

In publieke binnenruimtes (bibliotheken, gerechtsgebouwen...) geldt een algemene mondmaskerplicht. Onder meer bij medische en niet-medische contactberoepen, in zorginstellingen, winkels en winkelcentra, culturele- en fitnesscentra. Ook in kerken en moskeeën.

Op plaatsen waar het Covid Safe Ticket gebruikt wordt, moet ook een mondmasker gedragen worden. Dat geldt voor publieke evenementen en private evenementen met meer dan vijftig personen binnen of meer dan honderd personen buiten. Het geldt ook voor de horeca, schouwburgen, concertzalen, culturele centra, cinema’s en indoor pret- en themaparken.

Kinderen

De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid naar kinderen vanaf 10 jaar. Iedereen vanaf 10 jaar zal, net als de volwassenen, een mondmasker moeten dragen. Over het mondmasker op school beslissen de ministers van Onderwijs. In Vlaanderen moeten ook in het secundair onderwijs weer verplicht mondmaskers gedragen worden. De mondmaskers kunnen worden afgezet wanneer iedereen stil zit, er afstand wordt gehouden en er ventilatie is. Ze blijven ook gehandhaafd in het 5de en 6de leerjaar. Mondmaskers voor 8- of 9-jarigen komen er niet.

Horeca

Het gebruik van de coronapas blijft verplicht in de horeca. Naast het horecapersoneel moeten ook de klanten opnieuw verplicht een mondmasker dragen. Zowel op café als in restaurants. Als we binnenkomen, rondlopen en naar het toilet gaan. Als je neerzit, mag het mondmasker wel af.

Nachtleven

Uitbaters van dancings en discotheken die de mondmaskerplicht niet zien zitten, kunnen die laten varen als ze hun bezoekers verplichten om ter plaatse een zelftest af te leggen.

Trouw- en andere feesten

Geen verbod, wel bijkomende maatregelen voor trouw- en andere feesten. Daar zal het mondmasker verplicht worden, ook tijdens het dansen. Voor feesten met meer dan 50 mensen binnen en meer dan 100 mensen buiten is ook het Covid Safe Ticket verplicht.

Ventilatie

Het Overlegcomité heeft aan de ministers van Onderwijs gevraagd om versneld en veralgemeend CO2-meters te installeren in de scholen. Voor de werkplek is dezelfde afspraak gemaakt.

Opgelet

Vlaanderen, Wallonië, Brussel, gouverneurs en burgemeesters kunnen het gebruik van de coronapas voor alle publiek toegankelijke evenementen op hun grondgebied verplichten, of de minimumaantallen verlagen.

Tot wanneer gelden de maatregelen?

Alle maatregelen treden dus vanaf 20 november 2021 om 7 uur ’s ochtends in werking en gelden tot en met 28 januari 2022. Weliswaar zullen de epidemiologische omstandigheden nauwgezet worden opgevolgd en zal het Overlegcomité begin januari een nieuwe evaluatie maken.