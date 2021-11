Biden overweegt diplomatieke boycot van Olympische Winterspelen in Beijing

De Amerikaanse president Joe Biden overweegt een diplomatieke boycot tegen de Olympische Winterspelen, die in februari zullen plaatsvinden in de Chinese hoofdstad Beijing. Dat heeft hij donderdag meegedeeld.

Biden heeft donderdag tegenover journalisten aangegeven dat een diplomatieke boycot wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. ‘Het is iets dat we overwegen’, klonk het.

Op die manier wil hij de Amerikaanse onvrede over de mensenrechtenschendingen in China duidelijk maken. De VS beschuldigt het Aziatische land van genocide op de Oeigoeren, een moslimminderheid die voornamelijk in de autonome regio Xinjiang leeft. Beijing ontkent dat. Spanningen tussen beiden landen zijn ook toegenomen door de invloed van China in Hongkong en de groeiende spanningen rond Taiwan.

Komt nog bij dat de internationale tenniswereld de afgelopen dagen zijn bezorgdheid heeft geuit over het welzijn van de Chinese Peng Shuai. Peng beschuldigde onlangs een hooggeplaatste politieke figuur in China van aanranding, maar de overheid lijkt het incident in de doofpot te willen steken.

Geen vertegenwoordigers, wel sporters

Een diplomatieke boycot houdt in dat Washington geen vertegenwoordigers van de regering naar de Chinese hoofdstad zal sturen. De Amerikaanse topsporters zouden bij die maatregel wel kunnen deelnemen aan de competities.

Zowel Democraten als Republikeinen hebben daar eerder al opgeroepen tot een boycot. Zo vindt de Democrate Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, dat Amerikaanse vertegenwoordigers hun ‘morele autoriteit’ zouden verliezen moesten ze aanwezig zijn op de Olympische Winterspelen. Ook de invloedrijke Republikein Mitt Romney is voorstander.

Voor Republikein Tom Cotton, die de Spelen donderdag de ‘Olympische genociden’ noemde, gaat een diplomatieke boycot echter niet ver genoeg. Cotton ziet liever een totale boycot waarbij ook atleten niet gaan en Amerikaanse bedrijven de spelen niet sponsoren. Ook Nikki Haley, onder voormalig president Donald Trip de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, heeft opgeroepen tot een volledige boycot.

Woede van China

Mocht een boycot gebeuren, zij het diplomatiek of volledig, zou het in elk geval de woede van China opwekken. Beijing heeft in het verleden steeds scherp gereageerd wanneer de mogelijkheid van een boycot ter sprake kwam. Waarnemers sluiten niet uit dat het zou leiden tot bijkomende diplomatieke spanningen tussen de twee grootmachten.

Biden heeft nog maar enkele dagen geleden virtueel overleg gepleegd met de Chinese leider Xi Jinping. De bedoeling van het gesprek was om te voorkomen dat de gemoederen tussen beide landen verder oplopen. Bidens woordvoerster Jen Psaki liet nog weten dat de Olympische Winterspelen niet ter sprake zijn gekomen tijdens de virtuele bijeenkomst, die drie uur en een half duurde. Ze zei verder dat het nog niet geweten is wanneer Biden een finaal besluit zal nemen over de Spelen.