Club Brugge geeft voorsprong weg en gaat onderuit op het veld van KV Mechelen

KV Mechelen heeft vrijdag de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een 2-1-zege tegen Club Brugge. De Bruggelingen dankten andermaal spits Bas Dost in de eerste helft voor de voorsprong, terwijl Malinwa kon rekenen op Hugo Cuypers voor de gelijkmaker. In het slotkwartier zorgde Rob Schoofs voor de heerlijke beslisser dankzij een lob over Club-doelman Simon Mignolet.

Nee, sereen zal de aanloop naar de voorlaatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Leipzig niet verlopen. Club probeert de Duitsers minstens op een punt te houden in de hoop op een Europese lente. Maar sportief en extra-sportief stapelen de zorgen zich op. De jonge flankspeler Ignace Van der Brempt keerde positief op corona terug van de interlands met de Belgische U21. Ook Eduard Sobol en de jonge Cisse Sandra zijn ziek. Net als vorig jaar leeft Club met coronazorgen naar een Europees sleutelduel toe.

Alsof dat niet volstaat is er ook de sportieve vormdip. Club morste vrijdag voor de achtste keer dit seizoen met punten. Bas Dost bracht blauw-zwart op voorsprong maar Hugo Cuypers en Rob Schoofs schonken een fris van de lever voetballend Malinwa verdiend een punt. In de stand nadert KV Mechelen tot een punt van de landskampioen.

Vinnig Mechelen

KV Mechelen was het vinnigst begonnen en Geoffry Hairemans liet al na drie minuten de netten trillen. Ref Nathan Verboomen floot het doelpunt terecht af voor buitenspel. De Mechelaars legden fraai voetbal op de mat en Simon Mignolet moest attent zijn op een poging van Nikola Storm. De gewezen Club-winger bezorgde Clinton Mata een warme avond.

Club Brugge had niet voor het eerst dit seizoen last om in zijn spel te komen. KV Mechelen ging hoog storen en Eder Balanta was net als tegen Standard de beste Bruggeling – geen goed teken als de Colombiaanse breker zich moet onderscheiden. Vinicius Souza had de 1-0 aan de voet maar besloot van dichtbij op Simon Mignolet.

Pas in de laatste tien minuten van de eerste helft voetbalde Club Brugge enkele goeie kansen bij elkaar. Eerst redde Coucke op een dubbele poging van Ruud Vormer en Bas Dost, even later kon Vormer niet afwerken nadat hij door Dost werd aangespeeld. Telkens had Hans Vanaken aan de basis gelegen. Noa Lang kwam amper in het stuk voor.

Zes goals in vijf wedstrijden

Vijf minuten na rust nam Club de wedstrijd in handen. Federico Ricca pakte uit met een strakke voorzet, Hans Vanaken zette Gaëtan Coucke aan het werk, de Malinwa-goalie loste de bal en Bas Dost scoorde simpel zijn zesde goal in vijf wedstrijden.

Aan de rust had trainer Philippe Clement drie wissels doorgevoerd. Mats Rits kwam er op voor Vormer, Jack Hendry voor de tegenvallende Stanley Nsoki en Federico Ricca voor Faitout Maouassa. Het leek erop dat Clement spelers wilde sparen of ritme geven in aanloop naar de Europese kraker tegen Leipzig. Jack Hendry was met pijn aan de enkel teruggekeerd van de interlandbreak.

KV Mechelen probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken maar Sheldon Bateau kreeg zijn kopbal niet tussen het kader. Het was wachten op een loopactie van Hugo Cuypers, en een slimme baltoets van Geoffry Hairemans om Club in de problemen te brengen. Na de Nederlandse spits van Club Brugge scoorde ook die van Malinwa.

Na de 2-2 tegen Standard was het de tweede keer op rij dat Club een voorsprong weggaf. Maar deze keer was de schade groter. Club slaagde er niet in KV Mechelen opnieuw tegen de muur te zetten. En tien minuten voor tijd achtte Rob Schoofs zijn moment gekomen. Met een stiftbal van buiten de zestien zette hij Simon Mignolet te kijk. De Club-doelman kon de bal niet meer uit zijn doelvlak slaan.

Clement ging door met wisselen. Balanta ging er af voor Mbamba en de onzichtbare Lang voor Sowah. Club kwam niet meer dicht bij de gelijkmaker, laat staan bij de winning goal.

Blauw-zwart mag dan vooral met de Champions League in zijn hoofd zitten, met 27 op 45 scoort Club ronduit benedenmaats in de competitie. Leider Union en Antwerp kunnen dit weekend verder uitlopen.