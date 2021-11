Rellen uitgebroken bij coronaprotest in Rotterdam: ‘Gewonden na geloste schoten’

In het centrum van Rotterdam zijn rellen uitgebroken bij protest tegen de nieuwe coronamaatregelen in Nederland.

Honderden betogers hadden zich vrijdagavond in Rotterdam op de Coolsingel verzameld. Ze protesteerden tegen het zogenoemde 2G-beleid waarbij mensen alleen nog maar een coronapas krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. De betoging liep vervolgens uit op rellen.

Relschoppers staken zwaar vuurwerk af, stichtten op meerdere plekken brand en gooiden met objecten naar de politie. Zeker een politiewagen is in brand gestoken, meerdere politiewagens zijn vernield. Bij het blussen zijn brandweerlieden bekogeld. Volgens de regionale omroep Rijnmond is een camerajournalist aangevallen.

Een demonstratie op de Coolsingel is uitgemond in rellen. Op diverse plekken is brand gesticht, er wordt vuurwerk afgestoken en de politie heeft meerdere (waarschuwings)schoten gelost. De politie is in groten getale aanwezig en probeert de orde te herstellen. De ME is ingezet. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) November 19, 2021

De politie is massaal ter plaatse gekomen. De NOS meldt dat de politie gericht heeft geschoten. Daarbij zijn twee gewonden gevallen, klinkt het. ‘Er zijn gewonden in verband met de geloste schoten’, zo meldt de politie zelf op Twitter. Eerder op de avond hebben agenten meerdere waarschuwingsschoten gelost, ook het waterkanon is ingezet. Het treinverkeer naar Rotterdam-Centraal is stilgelegd.

Er zijn gewonden in verband met de geloste schoten. Volg ook via de liveblog de ongeregeldheden #coolsingel https://t.co/6lIUTjSlh0 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) November 19, 2021

Eerder op de dag werd via sociale media al opgeroepen tot een betoging tegen het coronabeleid. Een woordvoerster van de stad liet weten dat de demonstratie niet was aangemeld. ‘Dat het zo heftig zou worden, hadden wij ook niet verwacht’, zegt een politiewoordvoerder. De Nederlandse regering kondigde vorige week een ‘milde lockdown’ aan voor de komende weken om de stevige opmars van het coronavirus tegen te gaan.