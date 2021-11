Regering bereikt akkoord over vaccinatieplicht in de zorg

De federale regering heeft na een dag onderhandelen dan toch een akkoord bereikt over de verplichte vaccinatie in de zorgsector.

Zorgpersoneel dat tussen 1 januari en 31 maart niet gevaccineerd is, zal aan de slag kunnen blijven als het zich om de 72 uur laat testen. Anders volgt een schorsing met tijdelijke werkloosheid. Na 1 april wordt de zorgwerker in principe van rechtswege ontslagen en krijgt hij recht op een ontslagvergoeding, tenzij het ­personeelslid kiest voor een verdere schorsing van zijn arbeidsovereenkomst. Dan krijgt hij wel geen loon en geen uitkering meer. Die mogelijkheid om te kiezen voor verdere schorsing is nieuw.

Verzet

De topministers van de regering-De Croo zaten de hele dag samen om een regeringscrisis te vermijden nadat de PS was teruggekomen op het eerder gesloten akkoord rond de verplichte vaccinatie in de zorg. Maandag gaf het kernkabinet immers al groen licht aan de wet die het coronavaccin voor personeel in de zorgsector verplicht maakt. Hoewel zijn vicepremier Pierre-Yves Dermagne zijn fiat had gegeven, ging de PS in het verzet. De partij en haar voorzitter Paul Magnette aanvaardden niet dat zorgpersoneel ontslag zou moeten vrezen zolang er geen verplicht vaccin is voor de gehele bevolking. En dus moest de premier met zijn zeven vicepremiers opnieuw naar de onderhandelingstafel.

Met het akkoord voert de regering de beslissing van het Overlegcomité van 17 september uit, klinkt het. Nu moet het voorstel nog naar de Raad van State en de Nationale Arbeidsraad, daarna moet de tekst nog langs de bevoegde commissie en de plenaire vergadering van de Kamer. De regering zal het wetsontwerp binnenkort ook voorstellen aan de sociale partners. De vakbonden kanten zich tegen een verplichte vaccinatie in de zorg. De Franstalige christelijke vakbond kondigde stakingen aan, vandaag volgde de socialistische.