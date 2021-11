Amerikaanse tiener die twee betogers doodschoot bij Black Lives Matter-protesten is vrijgesproken

Kyle Rittenhouse, de tiener die in augustus 2020 betogers beschoot bij Black Lives Matter-protesten in Wisconsin, is na vier dagen beraadslagen vrijgesproken. Volgens de jury handelde hij uit zelfverdediging.

De twaalfkoppige jury oordeelde dat Rittenhouse niet schuldig is aan de vijf feiten die hem ten laste werden gelegd. Hij zou volgens hen gehandeld hebben uit zelfverdediging. Rittenhouse, die levenslang riskeerde, zei dat hij zich bedreigd voelde door de onrust en chaos en meende daarbij dat ­Rosenbaum eerst naar zijn geweer greep.

De achttienjarige Amerikaan stond terecht voor doodslag en poging tot doodslag, vanwege het doden van twee mannen en het verwonden van een derde. Tijdens protesten in Kenosha, in de staat Wisconsin, in de zomer van 2020, schoot de tiener met een ­semiautomatisch geweer op de drie betogers Joseph Rosenbaum (36), Anthony Huber (26) en Gaige Grosskreutz (nu 28). Grosskreutz overleefde het als enige.

Het proces verdeelde de Verenigde Staten omdat verschillende breuklijnen van de Amerikaanse samenleving samenkomen: die van wapenbezit, zelfverdediging en de Black Lives Matter-beweging.