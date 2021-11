Wit-Russische troepen hebben migranten mogelijk geholpen bij oversteek naar EU, zegt Loekasjenko

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko erkent in een interview met de BBC dat het ‘absoluut mogelijk’ is dat zijn troepen migranten hielpen over te steken naar Polen.

‘Wij zijn Slaven. Wij hebben een hart. Onze troepen weten dat de migranten naar Duitsland gaan’, zei Loekasjenko aan de BBC. ‘Misschien heeft iemand hen geholpen. Maar ik zal dat niet eens onderzoeken.’

Duizenden migranten, voornamelijk uit het Midden-Oosten, verblijven momenteel in Wit-Rusland aan de grens met Polen, in de hoop daar de oversteek te kunnen maken naar de Europese Unie. Volgens de EU-landen is Wit-Rusland verantwoordelijk voor de situatie. Het land zou migranten de Poolse grens over helpen om druk uit te oefenen op Brussel om ­sancties te verlichten.

Loekasjenko ontkent in het interview dat de migranten naar Wit-Rusland uitgenodigd werden. ‘Ik heb de EU gezegd dat ik geen migranten aan de grens ga vasthouden want ze komen niet naar mijn land, ze gaan naar de EU’, aldus Loekasjenko. ‘Maar ik heb hen hier niet uitgenodigd. En om eerlijk te zijn, wil ik niet dat ze door Wit-Rusland gaan.’

Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht, maar zijn herverkiezing als president vorig jaar werd door het Westen met grote scepsis onthaald en door de EU niet erkend. Grote protesten volgden op het verkiezingsresultaat.

In het interview geeft Loekasjenko toe dat zijn veiligheidsdiensten mensen die tegen zijn regime op straat waren gekomen, hebben afgetuigd in de gevangenis. ‘Oke, oke, ik geeft het toe, ik geef het toe. Mensen zijn geslagen in de Okrestina-gevangenis. Maar ook politiemensen zijn in elkaar geslagen en dat tonen jullie niet.’

Doden

De Poolse grenswacht heeft weet van zeker zeven mensen die aan de grens zijn omgekomen. Volgens mensenrechtenorganisatie zijn al zeker tien mensen omgekomen.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo, noemt de situatie aan de grens nog altijd zeer zorgwekkend. ‘Dat het regime van Loekasjenko kwetsbare mensen gebruikt om druk op andere landen te zetten, is cynisch en onmenselijk.’