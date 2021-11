Kim Meylemans opent wereldbekerseizoen skeleton met derde plaats in Innsbruck

Skeletoni Kim Meylemans (25) heeft vrijdag veel vertrouwen opgedaan met het oog op de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari 2022). In de eerste wereldbekermanche van het seizoen in het Oostenrijkse Innsbruck eindigde ze op een knappe derde plaats. The Little Belgian stond zo voor het eerst in haar carrière op een WB-podium.

Meylemans liet in de eerste run met 53.75 de scherpste chrono van alle deelneemsters optekenen. In de tweede run werd ze vijfde met 53.87. Met een totaalchrono van 1:47.62 was ze slechts 13 honderdsten van een seconde trager dan de Russische winnares Elena Nikitina (1:47.49), de Europese kampioene. De Nederlandse Kimberley Bos werd tweede in 1:47.59. Meylemans liet kleppers als onder anderen de regerende Duitse wereldkampioene Tina Hermann (8e) achter zich.

Eind vorige maand maakte Meylemans al indruk op het testevent op de olympische baan nabij Peking, waar in februari de Winterspelen worden georganiseerd. Ze won toen de tweede run. Op de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werd Meylemans 14e.

De volgende WB-manche vindt volgende week vrijdag opnieuw plaats in Innsbruck.