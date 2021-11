Belgische vrouwen vijfde of zesde op WK padel na winst tegen Mexico

De Belgische vrouwen zullen het wereldkampioenschap padel in het Qatarese Doha op de vijfde of zesde plaats beëindigen. Het vrouwenteam werd donderdag in de kwartfinales kansloos met 3-0 uitgeschakeld door titelverdediger Spanje, maar nam vrijdag om de plaatsen vijf tot acht wel met 2-1 de maat van Mexico.