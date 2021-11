In Kroatië vliegen er drones door de lucht die zaadbollen laten vallen in een poging de afgebrande bossen te herplanten. Het project gaat uit van de Kroatische onderneming ‘Magic Forest’. Ivan Vidakovic, die de dronevluchten leidt, zei dat het project in acht uur tijd met vier of vijf drones ongeveer tien hectare kan bestrijken.