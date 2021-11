Joe Biden draagt macht tijdelijk over aan Kamala Harris tijdens colonoscopie

De Amerikaanse president Joe Biden draagt tijdens een colonoscopie tijdelijk zijn macht over aan vicepresident Kamala Harris.

Biden moet vrijdag als deel van zijn jaarlijks medisch onderzoek onder narcose een colonoscopie ondergaan, meldt het Witte Huis.

Tijdens de ingreep neemt Kamala Harris zijn taken over. ‘De vicepresident zal vanuit haar kantoor in de West Wing werken’, zegt Jen Psaki, woordvoerster van het Witte Huis. Zo is Kamala Harris de eerste vrouw die (eventjes) de functie van president uitoefent.

Kamala Harris en Joe Biden. Foto: EPA-EFE

Het Witte Huis benadrukt dat het om een routineonderzoek gaat. De presidentiële macht is in zulke omstandigheden eerder al overgedragen aan de vicepresident. Zo onderging president George W. Bush volgens Psaki in 2002 en 2007 ook colonoscopieën en nam toenmalig vicepresident Dick Cheney diens taken over.

Zaterdag wordt Biden 79 jaar. Hij is de oudste persoon ooit die tot Amerikaanse president is verkozen. Tijdens de presidentscampagne stelde Donald Trump de gezondheid van Joe Biden geregeld in vraag. In 2019 gaf Biden een samenvatting van zijn medisch dossier vrij. Zijn dokter verklaarde hem gezond en in staat om het land te leiden.

Vrijdag zou het Witte Huis de resultaten van het nieuwe medische onderzoek nog bekendmaken.