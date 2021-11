Tegenslag voor Voetbalbond in zaak matchfixing: makelaars én voormalig bestuur KV Mechelen onterecht geschorst

Opschudding in voetballand: de tuchtstraffen die het bestuur van KV Mechelen en twee makelaars destijds opgelegd kregen voor hun vermeende rol in matchfixing aan het eind van het seizoen 2017-2018, worden nietig verklaard. De Brusselse rechtbank is van oordeel dat het zestal hun schorsing terecht aanvocht en veroordeeld werd op basis van selectief bewijsmateriaal.

Het bondsparket van de Voetbalbond was destijds stellig: KV Mechelen probeerde aan het eind van het voetbalseizoen 2017-2018 de cruciale degradatiematch tegen Waasland-Beveren te beïnvloeden. Met behulp van twee makelaars – Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans – werd een manier gezocht om de uitslag van de match ‘subtiel’ te beïnvloeden.

De twee clubs en dertien personen – makelaars, bestuursleden en een voetballer – moesten zich daarop in 2019 voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verantwoorden. Ook al was het strafdossier, het befaamde Operatie Propere Handen (gestart in oktober 2018), nog niet behandeld voor een strafrechter. Het bondsparket ging destijds op eigen houtje aan de slag met een deel van het toen nog lopende strafdossier. Gewezen bondsprocureur Kris Wagner kreeg hiervoor toegang tot 35 stukken van dat dossier.

Europees voetbal weg

Het leidde tot schorsingen voor makelaars Walter Mortelmans en (de spijtoptant voor het gerecht, maar niet voor de bond) Dejan Veljkovic. Ook enkele bestuursleden van KV Mechelen werden gestraft. KV Mechelen, dat de beker dat seizoen won, mocht het jaar nadien als straf geen Europees voetbal spelen. Tal van betrokkenen vochten die schorsing aan. In beroep bevestigde het BAS, het Belgisch Arbitragehof, echter grotendeels de opgelegde straffen. De kous leek af.

Walter Mortelmans kreeg een schorsing van drie jaar - waarvan twee jaar met uitstel - opgelegd. Foto: BELGA

Jarenlange schorsingen

Voor Mortelmans en Veljkovic was dit de facto het einde van hun activiteiten als spelersmakelaars. Voor KV Mechelen-bestuurder en medehoofdaandeelhouder Olivier Somers; ex-voorzitter Johan Timmermans, tevens lid van het Uitvoerend Comité van de voetbalbond; financieel directeur Thierry Steemans en bestuurslid Stefaan Vanroy betekende het vonnis het einde van hun officiële functies.

Veljkovic, Somers, Vanroy en Timmermans werden respectievelijk tien jaar geschorst als lid van de voetbalbond, Vanroy kreeg zeven jaar, Mortelmans drie jaar waarvan twee met uitstel. Niemand van hen die de matchfixing ter zitting bekende.

Dejan Veljkovic vocht met succes zijn tuchtstraf van tien jaar aan. Foto: BELGAIMAGE

Daarmee leek het doek over het tuchtdossier gevallen. Leek het, want het zestal zocht en vond nog één juridische reddingsboei: de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het vijftal diende een annulatieverzoek in en opperde dat de opgelegde tuchtstraffen nietig verklaard moesten worden. Waarom? Omdat er destijds, volgens hen, geoordeeld werd op basis van een klein deel van het strafonderzoek.

Schorsingen vuilnisbak in

Thierry Steemans, geflankeerd door zijn advocaat Joris Van Cauter. Foto: BELGA

Vrijdagochtend kreeg het zestal gelijk. De rechtbank acht hun annulatieverzoek ontvankelijk en gegrond. Concreet betekent dit dat de rechtbank van oordeel is dat ze destijds onterecht geschorst werden. De zaak moet nu terug naar het BAS, dat zich in een andere samenstelling van rechters nog eens moet buigen over de kwestie.

Tegenslag voor Voetbalbond

Het vonnis is een tegenslag voor de Voetbalbond. In tussentijd kunnen de betrokkenen immers de bond dagvaarden. Mortelmans en co hebben de voorbije jaren immers hun job of bestuursfunctie niet meer kunnen uitoefenen. Onterechte broodroof? Zeker in het geval van spijtoptant Veljkovic heeft dit vonnis een cynisch kantje.

Charlotte Kerckhofs en Joris Van Cauter, advocaten van Thierry Steemans, reageren alvast verheugd op het vonnis. ‘Men heeft destijds snel recht willen spreken. Dat leek niet juist.’

Volgend jaar: strafproces

Het strafdossier rond Operatie Propere Handen, niet te verwarren met deze procedure, is intussen afgerond. Eerstdaags valt de beslissing wie het federaal parket voor de strafrechter wil. Dat proces wordt in 2022 verwacht.