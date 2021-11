De game GTA blijft na twintig jaar even controversieel

Deze week in Radar: de ophefmakende game GTA als cultuuricoon en een foto-expo over mannelijkheid.





Wat kan een man allemaal zijn en hoe wordt mannelijkheid ervaren en uitgedragen? In het fotomuseum in Antwerpen loopt op dit moment een boeiende tentoonstelling over mannelijkheid van de jaren 60 tot nu, met foto’s van internationale grootheden als Richard Avedon, Robert Mapplethorpe en Rineke Dijkstra. Jan Desloover, chef beeld bij De Standaard, ging checken of hij zich als man herkent in de foto’s.

En dan iets wat sommigen misschien als een orgelpunt van toxische mannelijkheid zouden bestempelen: het computerspel Grand Theft Auto of GTA, berucht omdat het extreem geweld en misdaad zou verheerlijken. Doel van het spel? Je opwerken tot een beroepscrimineel. En nu is er een heruitgave van van drie GTA-klassiekers uit de jaren 2000. En dan kan je je afvragen: hoe komt het dat GTA is kunnen uitgroeien tot een cultureel icoon en tot een van de populairste games aller tijden? En wat moeten we denken van zo’n heruitgave twintig jaar later? Gamespecialist Christophe de Bont vertelt het je allemaal.