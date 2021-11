De Standaard gaat aan de slag met het grootste datalek ooit uit Afrika

Het internationale onderzoek Congo Hold-up onthult hoe de bank BGFI werd gebruikt om de natuurlijke rijkdommen en staatskassen van de Democratische Republiek Congo te plunderen. Met de opbrengsten van die plundertocht financierde de entourage van voormalig president Joseph Kabila haar binnen- en buitenlandse weelde. Maar daar hield het niet op.

De BGFI-bank was de draaischijf van een corrupt systeem, dat de clan van Joseph Kabila overeind hield. De bankengroep had al een troebele geschiedenis als de spil in corrupte deals van Afrikaanse autocraten en Europese ondernemingen. Maar Congo Hold-up bewijst dat het ook een doorgeefluik was voor wie invloed wilde uitoefenen op Kabila: van internationale zakenlui tot Chinese staatsbedrijven verwikkeld in enorme mijnbouwondernemingen.

De bank bood ook onderdak aan Belgen die de voormalige president hielpen geld te versluizen, bedrijven die worden verdacht van de financiering van Hezbollah en een Belg die zich in alle stilte verrijkte op de kap van Congolese landbouwontwikkeling.

• Lees ook: Hoe de clan-Kabila 122 miljoen stal van de Congolese staat

In een onuitgegeven onderzoeksalliantie hebben het medianetwerk European Investigative Collaborations (EIC) en zijn mediapartners een team gevormd met een groep non-profit onderzoeksgroepen onder leiding van het Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF). Samen hebben ze de documenten van Congo Hold-Up meer dan zes maanden onderzocht.

Het datalek, dat in handen kwam van PPLAAF en de Franse onderzoekssite Mediapart, bestaat uit meer dan 3,5 miljoen interne documenten van de BGFI, samen met miljoenen transacties over een periode van ongeveer tien jaar.

De komende weken leggen De Standaard en zijn partners de netwerken bloot die geld verduisterden en versluisden via de bank. We laten zien bij wie het geld terechtkwam, waar het aan besteed werd en hoe internationale banken faalden in het stoppen van die dubieuze geldstromen.