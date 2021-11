Roger van Damme bewijst nogmaals waarom hij sterrenchef en voormalig ‘beste patissier ter wereld’ is. Een dessert van zijn hand zal een jaar lang op het menu staan van het Armani Hotel, een exclusief restaurant in de beroemde wolkenkrabber van Dubai, de Burj Khalifa. De speciale creatie is een chocolade Burj Khalifa van 20 centimeter hoog. Bekijk het chocolade kunstwerk in deze video.