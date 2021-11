Van Gucht: piekbelasting ziekenhuizen tussen eind november en half december

Het Crisiscentrum verwacht een piekbelasting van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen tussen eind november en half december. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag bekendgemaakt op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Van Gucht schetste drie mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van de vierde golf, die werden gemaakt op basis van modellen van de universiteit van Antwerpen en Hasselt. In het beste geval liggen er begin december 650 coronapatiënten in het ziekenhuis, als de situatie minder goed uitpakt houden patiënten met een covid-19-besmetting tegen die tijd meer dan 800 bedden bezet. In het slechtste geval moeten de Belgische ziekenhuizen over twee weken rekening houden met de opname van meer dan 1.200 coronapatiënten.

‘Het is cruciaal dat nu iedereen in iedere sector en van elke leeftijd zijn steentje bijdraagt om het virus tegen te houden’, aldus Van Gucht. ‘De feestdagen komen eraan, dat levert hoogstwaarschijnlijk weer meer besmettingen op, we moeten absoluut voorkomen dat onze ziekenhuizen dan vol liggen.’

Ziekenhuisopnames

Gemiddeld werden er vorige week dagelijks 250 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. In de opnamecijfers staat Vlaanderen er het slechts op: West-Vlaanderen en Antwerpen zijn bij elkaar goed voor een derde van alle nieuwe ziekenhuisopnames van coronagevallen. Van alle patiënten die in het ziekenhuis op intensieve zorg terechtkomen was 45 procent volledig gevaccineerd.

Van Gucht waarschuwt dat er weinig opties zijn om bij overbelasting van de Belgische ziekenhuizen coronapatiënten naar buitenlandse hospitaals te verplaatsen, want ook in Nederland, Duitsland en Frankrijk heeft de gezondheidszorg het zwaar in deze nieuwe coronagolf.

Besmettingen

Het aantal besmettingen in België ligt op gemiddeld 11.000 per dag. Dat is volgens officiële cijfers 14 procent hoger ten opzichte van een week eerder, maar volgens Van Gucht vertekent dat percentage enigszins, omdat donderdag 11 november ook meetelt en op feestdagen worden er veel minder coronatesten afgenomen. Wanneer 11 november niet in de berekeningen wordt meegenomen is er een stijging van meer dan 20 procent, wat volgens Van Gucht ‘een veel realistischer percentage is’.

Van Gucht meldt dat Vlaanderen op dit moment het hevigst getroffen wordt door het coronavirus. ‘Er waren nog nooit zoveel coronabesmettingen in Vlaanderen dan op dit moment’, aldus de viroloog.