Oostenrijk maakt vaccinatie verplicht vanaf februari

‘We zijn er niet in geslaagd genoeg mensen te overtuigen zich te laten vaccineren’, zegt bondskanselier Schallenberg op een persconferentie vrijdag. Het land gaat ook in volledige lockdown.

De vaccinatieplicht zou ingaan op 1 februari 2022, vertelde Oostenrijks bondskanselier Alexander Schallenberg op een persconferentie. Dat schrijft internationaal persagentschap Reuters. Oostenrijk is daarmee het eerste Europese land dat een vaccinatieplicht invoert, en dat opnieuw in volle lockdown gaat deze winter.

De volledige lockdown gaat aanstaande maandag in. De lockdown zal na tien dagen geëvalueerd worden en zou maximum twintig dagen duren.

Enkele dagen geleden werd al een lockdown afgekondigd voor niet-gevaccineerden, maar besmettingen rijzen de pan uit. De twee ergst getroffen provincies, Salzburg en Opper-Oostenrijk, kondigden donderdag al aan dat ze in volledige lockdown te gaan, om zo druk te zetten op de nationale regering.

Eerste in Europa, maar niet wereldwijd

Oostenrijk heeft een van de laagste vaccinatiegraden in West-Europa. Ongeveer twee derde van de bevolking is gevaccineerd, terwijl de infectiegraad bij de hoogsten is: per 100.000 bewoners geraken er per week 991 besmet. ‘Wij zijn er niet in geslaagd genoeg mensen te overtuigen zich te laten vaccineren’, zei Schallenberg daarover tijdens de persconferentie. ‘Het doet pijn zo’n harde maatregelen te nemen, maar het moet gebeuren’, aldus Schallenberg.

Oostenrijk is het eerste West-Europese land om een vaccinatieplicht in te voeren, maar er zijn buiten Europa wel al landen die een vaccinatieplicht doorvoerden. In Indonesië, Micronesië en Turkmenistan geldt er al een vaccinatieplicht. Kinderen vormen hier de uitzondering, afhankelijk van elk land. Ook dichter bij huis gold er al vaccinatieplicht, voornamelijk voor zorgpersoneel. In Groot-Brittanië is er een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel vanaf 1 april, in Frankrijk moet zorgpersoneel en het personeel van de eerstehulpdiensten sinds 15 september zeker hun eerste vaccinatie hebben gehad. 3.000 werknemers werden geschorst omdat ze dit niet hadden gedaan. In Griekenland is vaccinering verplicht voor het personeel van woonzorgcentra sinds juli, en voor het zorgpersoneel in het algemeen sinds september.

En in België?

Ook in België woedt de discussie of er een vaccinatieplicht moet komen. Minister van Volksgezondheid Frank Vanden­­broucke (Vooruit) vond een vaccinatieplicht eerder ‘niet aan de orde’, maar is nu wel voorstander.

Maandagavond werd het wetsontwerp voor een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel van minister van Vandenbroucke (Vooruit) besproken en goedgekeurd door het kern­kabinet van de federale regering (DS 16 november). De voltallige ministerraad moest groen licht geven, waarna de wet naar de Kamer zou gaan. Maar de PS komt nu terug op het eerder akkoord en eist dat de verplichte vaccinatie in de zorg nooit kan leiden tot ontslag, zolang er geen algemene vaccinatieplicht is.