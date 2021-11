Wolvenkenner en bioloog Frederik Thoelen heeft nieuwe beelden gemaakt van één van de Limburgse wolven. De wolf jaagt op knaagdieren - op een plek die de bioloog liever geheim wil houden - en wordt tijdens zijn jachtpartij 45 minuten gefilmd door Thoelen. Wanneer de wolf joggers ziet in de verte, duikt hij het bos weer in. ‘Plots ging het hoofd van de wolf omhoog en liep hij onmiddellijk weg’, klinkt het op regionale zender TV Limburg. ‘Het is duidelijk dat hij schrik heeft van mensen die in de buurt komen.’

Wordt Vlaanderen onder de voet gelopen door wilde dieren?

In ons land zijn wolven al even in opmars, maar naast de wolf duikt ook steeds meer bewijs op van de aanwezigheid van de lynx, otter en wasbeer. Sommige van hen maakten een langverwachte terugkeer, terwijl andere een nieuwe bedreiging vormen voor onze natuur. Wat weten we over de dieren en hoe gaan we ermee om? Weekendredacteur Wouter Woussen legt het uit in de video hieronder.