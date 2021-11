Jarenlang heeft de clan van voormalig president Joseph Kabila Congo leeggezogen. Sinds 2013 verdween minstens 120 miljoen euro in de zakken van familieleden van Kabila en hun handlangers. Al dat geld versluisden ze met behulp van een corrupte bank en een postbusfirma, legt De Standaard bloot in een internationaal onderzoek.

Fabelachtig rijk waren Joseph Kabila (50) en zijn familie, toen hij in januari 2019 afscheid nam als president van de Democratische Republiek Congo. In zijn achttien jaar als heerser van het op vijf na armste land ter wereld, harkte zijn entourage een fortuin aan steekpenningen en gestolen overheidsgeld binnen. De voormalige president en zijn omgeving bezitten vandaag honderdtwintig kostbare mijnvergunningen en bedrijven, ter waarde van . Op minstens vier continenten hebben ze vastgoed.

De clan rond Kabila wist een fiks deel van zijn fortuin te verwerven door het massaal wegsluizen van Congolees publiek geld. Tussen 2013 en 2018 werd via slechts één bank minstens 138 miljoen dollar, of meer dan 122 miljoen euro, verduisterd: een bedrag dat even groot is als het gemiddelde jaarloon van 250.000 Congolezen. Meer dan 70 procent van de bevolking van Congo, dat 102 miljoen inwoners telt, moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag. In een land dat zo groot is als West-Europa en waar de democratie zwaar onder druk staat, stal de clan-Kabila onder meer geld dat bestemd was voor de organisatie van verkiezingen en de aanleg van wegen. Vanuit België vloeit er jaarlijk ruim 100 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld naar Congo, waarvan 45 miljoen naar de overheid.

De staatsroof is de eerste onthulling van Congo hold-up, een maandenlang onderzoek van De Standaard en zijn onderzoekspartners. Aan de hand van het grootste Afrikaanse datalek ooit, krijgen we een zeldzame inkijk in de interne keuken van een van de meest corrupte regimes uit de recente wereldgeschiedenis.

Het onderzoek begon bij de Franse nieuwssite Médiapart en de ngo Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF). Zij kwamen in het bezit van meer dan 3,5 miljoen documenten van de Afrikaanse bank BGFI (Banque Gabonaise et Française Internationale). Met drieënhalf miljard op de rekeningen en 2.200 werknemers verspreid over elf landen, is het zonder twijfel de belangrijkste bankengroep in Centraal Afrika. Maar de bank is ook sterk verstrengeld met de macht van presidentiële families in verschillende Afrikaanse landen. Het Congolese filiaal van de BGFI stond onder de directe controle van de clan rond Kabila. Zes maanden lang hebben negentien internationale media de data onderzocht onder de koepel van het netwerk European Investigative Collaborations (EIC), waar De Standaard lid van is. Vijf ngo’s waren betrokken bij het onderzoek en publiceren op basis van de data hun eigen onderzoeksrapporten.

Over het onderzoek Congo hold-up, het grootste Afrikaanse datalek ooit, onthult hoe de bank BGFI werd gebruikt om de natuurlijke rijkdommen en de staatskassen van de Democratische Republiek Congo te plunderen. Met de opbrengsten van die plundertocht financierde de entourage van voormalig president Joseph Kabila haar binnen- en buitenlandse weelde. Maar daar hield het niet op.

Ze hielden ook een corrupt systeem overeind waarin de BGFI-bank een draaischijf was. De bankengroep BGFI heeft een troebele geschiedenis als de spil in corrupte deals van Afrikaanse autocraten en Europese ondernemingen. Congo hold-up bewijst dat het ook een doorgeefluik was voor wie invloed wilde uitoefenen op Kabila: internationale zakenlui, maar ook Chinese staatsbedrijven verwikkeld in enorme mijnbouwondernemingen.



De bank bood ook onderdak aan Belgen die de voormalige president hielpen geld te versluizen, bedrijven die worden verdacht van de financiering van Hezbollah en een Belg die zich in alle stilte verrijkte op de kap van Congolese landbouwontwikkeling.



In een onuitgegeven onderzoeksalliantie hebben het medianetwerk European Investigative Collaborations (EIC) en zijn mediapartners een team gevormd met een groep non-profit onderzoeksgroepen onder leiding van het Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF). Samen hebben ze de documenten van Congo hold-up meer dan negen maanden onderzocht.



Het datalek, dat in handen kwam van PPLAAF en de Franse onderzoekssite Mediapart, bestaat uit meer dan 3,5 miljoen interne documenten van de BGFI, samen met miljoenen transacties over een periode van ongeveer tien jaar.



De komende weken leggen De Standaard en zijn partners de netwerken bloot die geld verduisterden en versluisden via de bank. We laten zien bij wie het geld terechtkwam, waar het aan besteed werd en hoe internationale banken faalden in het stoppen van die dubieuze geldstromen.

Te gulle leningen, valse mededelingen bij stortingen, dubieuze facturen, geantidateerde bankverrichtingen: de BGFI-bank bediende zich van een hele serie technische trucs om de clan-Kabila te helpen bij een hold-up op de staat. ‘Een maffieuze bank’, noemt het hoofd van de Congolese Algemene Inspectie van Financiën (IGF), Jules Alingete, de BGFI in een reactie op ons onderzoek.

De heimat van de bank ligt in Gabon, waar de instelling nauwe banden heeft met de presidentiële familie Bongo . In 2010 opende de BGFI zijn filiaal in de Democratische Republiek Congo. Al van bij de oprichting hadden de Kabila’s er een vinger in de pap. Gloria Mteyu, een zus van Joseph Kabila, verkreeg 40 procent van de aandelen. Een paar jaar later werd de adoptiebroer van Kabila, Francis Selemani, directeur-generaal van het Congolese filiaal van de BGFI.

Met de bank had de clan het gedroomde instrument in handen om, ver weg van pottenkijkers, zijn financiële zaakjes te regelen. De tweede poot van de operatie was een firma waarlangs al dat geld kon worden versast: Sud Oil.

Met de controle over een postbusbedrijf én een bank was alles in stelling gebracht voor het plunderen van de Congolese staat.



Sud Oil was oorspronkelijk een verdeler van brandstoffen, opgericht door de invloedrijke zakenman Pascal Kinduelo, een intimus van de Kabila’s. Na de oprichting in 2008 beheerde Sud Oil een aantal benzinestations en was het betrokken in de ontginning van olie, maar in 2012 liet Kinduelo de firma voor wat hij was. Sud Oil ging in winterslaap.

In 2013 bracht Gloria Mteyu, de zus van Kabila, Sud Oil weer tot leven. Ze verkreeg 20 procent van de aandelen van het bedrijf, dat intussen een postbusfirma was geworden, in de Congolese hoofdstad Kinshasa. De echtgenote van BGFI-directeur Francis Selemani werd de andere eigenares van Sud Oil.

Met de controle over een postbusbedrijf én een bank was alles in stelling gebracht voor het plunderen van de Congolese staat. De grootste geldstromen richting Sud Oil vonden plaats in 2015 en 2016. Toen liep het tweede en laatste mandaat van de president ten einde en probeerde hij koste wat het kost aan de macht te blijven.

De druk om te vertrekken en nieuwe presidentsverkiezingen te organiseren nam toe, al zouden die er pas in 2018 komen. Maar ook de stortingen richting Sud Oil intensifieerden: in die periode slorpte het vehikel 66 miljoen dollar op. Daarenboven deed Sud Oil ook dienst als een instrument om steekpenningen te ontvangen: 12 miljoen van buitenlandse bedrijven bij de verkoop van kostbare mijnconsessies bijvoorbeeld, zoals in volgende afleveringen van ons onderzoek zal blijken.

Weken geleden kregen Joseph Kabila, Francis Selemani, Gloria Mteyu, Pascal Kinduelo en de BGFI de kans om uitgebreid te reageren op onze bevindingen. Ze zijn niet op ons verzoek ingegaan, net zoals de meeste personen en bedrijven die betrokken zijn in deze affaire.