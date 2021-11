Zanger van ‘The Lion Sleeps Tonight’ overleden

Philip Margo, stichtend lid van de Amerikaanse band The Tokens, is op 79-jarige leeftijd overleden. Margo was vooral bekend als de bariton in het nummer ‘The Lion Sleeps Tonight’.

Philip Margo was een van de originele bandleden van The Tokens, die in 1961 tot hun eigen verbazing een nummer 1-hit in de Billboard-top scoorden met The Lion Sleeps Tonight, gebaseerd op een melodie uit de jaren 30 van een Zuid-Afrikaanse muzikant.

Hun nummer kreeg een tweede leven en groeide uit tot een wereldberoemde klassieker toen in 1994 een versie gebruikt werd in de Disneyfilm The Lion King. Margo zei daarover: ‘Nu dat het lied actueel is, zijn wij actueel. Ik ben dolenthousiast.’ De groep trad tot voor kort nog op.

Philip Margo was ook actief als muziekproducer en televisieschrijver.

Volgens een verklaring die de groep op sociale media postte, overleed Margo omringd door zijn familie. Hij had een beroerte gekregen en stierf zaterdag in een ziekenhuis in Los Angeles, zei de familie aan The New York Times. Margo laat een vrouw, drie kinderen en acht kleinkinderen achter.

In 2017 overleed ook Philips broer en medestichter van The Tokens Mitch Margo al.