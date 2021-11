DS Podcastfestival verhuist naar 1 en 2 april 2022

De eerste editie van het Podcastfestival van De Standaard in Oostende, gepland op 3 en 4 december, wordt verplaatst naar de lente en staat nu geprogrammeerd op 1 en 2 april 2022. Tickets blijven geldig voor de nieuwe datum.

De stijgende cijfers van de coronapandemie doen ons met spijt besluiten dat we de festivalgangers begin december niet de fijne beleving kunnen bieden die we voor ogen hadden: een tweedaags feest voor het oor met het beste dat podcast te bieden heeft. Een bruisend samenkomen van podcastliefhebbers met nationale en internationale gasten in alle veiligheid.

We rekenen erop dat de omstandigheden in het voorjaar wel ideaal zijn voor een feest. De mooie line-up die we gepland hadden, zullen we grotendeels behouden. Updates hierover maken we snel bekend. U vindt ze op de site van het festival: dspodcastfestival.

De Oorkondes, de Vlaamse podcastprijzen, zullen wel uitgereikt worden in het eerste weekend van december. De organisatie bekijkt in welke vorm dat kan, rekening houdend met de maatregelen die het Overlegcomité nam. Bekijk hier welke podcasts genomineerd zijn.