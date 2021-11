Nog meer acties op til van politievakbonden

Hun eisen voor een beter loon en een herziening van de vervroegde uittreding zetten de politievakbonden kracht bij met acties die zich laten voelen.

Bestuurders die maar mondjesmaat mochten doorrijden aan het politiekantoor van Ekkergem in Gent, een controleactie op de Noorderlaan in Antwerpen, zware verkeershinder met zelfs afgesloten tunnels in Brussel en zo gaat het lijstje nog wel even door.

Donderdag kwamen de politie­vakbonden opnieuw op straat uit protest. Al heel de week zijn de ­acties voelbaar in heel het land: van de rookbommen op het Te Deum tot de doorgedreven controles op Brussels Airport, waardoor sommige passagiers hun vlucht gemist hebben. ‘Dat zijn acties die wij ook niet graag doen, dat is tegen onze natuur. Als politie wil je de maatschappij helpen. Maar je kunt een hond maar zoveel keer slaan voor die op een gegeven moment gaat lopen’, zegt Carlo Medo, de voorzitter van de politievakbond NSPV.

De onderhandelingen over de loonsverhoging schieten maar niet op, merken de bonden op. ­Bovendien bestaat er veel onvrede over de herziening van de regeling voor de vervroegde uittreding. Ook voor de erkenning van corona als beroepsziekte leeft bij de politiemensen het gevoel dat er te weinig gebeurt.

Rookbommen en files

‘Maar het zit dieper dan dat, hoor. Ik ben al twintig jaar actief bij de vakbond, maar de frustratie die ik nu hoor bij onze mensen heb ik nog nooit meegemaakt. De politie staat onder enorme druk’, zegt­ ­Medo.

Er vond donderdag overleg plaats, al kon bevoegd minister van ­Binnenlandse Zaken Annelies ­Verlinden (CD&V) daar zelf niet bij zijn door haar werkbezoek aan de Verenigde Staten. Er werd gepraat over de stakingsaanzegging voor de lokale politie, die van de federale is al van kracht. De bonden zijn ontevreden uit dat gesprek gekomen. ‘De minister wil ons wel de hand reiken, maar doet dat met een lege portefeuille. Dat is niet ­serieus’, zegt Medo.

Een staking van de politie­diensten wordt niet uitgesloten en er zijn nog meer acties op til. In de ­Kamer liet CD&V-staats­secretaris Sammy Mahdi in naam van Verlinden verstaan dat de bereidheid er is om constructief naar oplossingen te zoeken. ‘Maar rookbommen ­afvuren en files veroorzaken helpt niemand vooruit.’