Gevangenissen van Leuven, Vorst en Sint-Gillis in lockdown door coronabesmettingen

De gevangenis Leuven Centraal en delen van de Brusselse gevangenissen in Vorst en Sint-Gillis moeten in lockdown, door besmettingen met het coronavirus onder de gedetineerden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Nochtans zijn al veel gevangenen gevaccineerd: ‘Al achttien kregen zelfs een derde prik’.

De medische dienst van de gevangenis Leuven Centraal ontdekte recent een aantal interne besmettingen, waarop overgegaan werd tot een lockdown. ‘De maatregel is genomen om een interne uitbraak onder controle te krijgen, en bijkomende verspreiding van het virus te voorkomen’, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. ‘Van zodra de situatie in kaart is gebracht en onder controle is op basis van de testresultaten, zal de lockdown opgeheven worden.’

Maandag is er een algemene testing onder de gedetineerden. Het open regime, waarbij de gedetineerden overdag buiten hun cel mogen rondlopen, wordt in Leuven opgeheven. Gedetineerden moeten in hun cel blijven, en ze kunnen ook niet werken in de gevangenis. Er mogen voorlopig geen nieuwe gedetineerden in de gevangenis toekomen, of vertrekken naar een andere gevangenis. Ook bezoek is voorlopig niet mogelijk.

Ook in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis moet telkens één vleugel in lockdown, nadat daar een aantal gedetineerden positief had getest.

Derde prik

Veel gedetineerden in de Belgische gevangenissen zijn ondertussen gevaccineerd. ‘Het aantal is vergelijkbaar met de situatie in de vrije samenleving’, aldus het gevangeniswezen. Tijdens de eerste vaccinatiecampagne in juni en juli hebben 7.472 gedetineerden een eerste dosis gekregen in de gevangenis, en 6.731 personen vervolgens een tweede prik - een aantal kwam ondertussen vrij, en moest buiten zijn tweede prik halen.

Sinds begin augustus hebben nog eens 1.466 gedetineerden een eerste of tweede prik gekregen. Daarnaast kregen 18 oudere gedetineerden zelfs al een derde prik. Dat gebeurde op een speciale afdeling voor oudere gedetineerden in de gevangenis van Merksplas. ‘Wij blijven inzetten op vaccineren en sensibiliseren. Iedereen die dit wenst, kan een vaccin krijgen’, zegt Van De Vijver.