Ook bij concerten moet het mondmasker op: ‘Afwachten hoe bezoekers reageren’

Wie de komende weken plant mee te zingen tijdens een popconcert, zal dat van achter een mondmasker moeten doen. Naast het Covid Safe Ticket wordt immers ook in de cultuursector een mondmaskerplicht opgelegd.

Bij nachtclubs leidde dat woensdag al tot protest – de Antwerpse discotheek Red & Blue gaf zelfs al aan tot de sluiting over te gaan. Concerthuizen reageren een stuk milder. ‘Wij kunnen niet juichen over die nieuwe maatregelen van het Overlegcomité’, zegt Jan Van Esbroek van de Sportpaleis Groep. ‘Maar we zijn wel opgelucht dat de consequentie niet drastischer is, en dat we open mogen blijven.’

Ook bij Ancienne Belgique in Brussel en Het Depot in Leuven valt enige opluchting te noteren. Maar de kanttekeningen zijn wel duidelijk. ‘Met een mondmasker naar een opera kijken kan misschien nog een equivalente ervaring opleveren, maar bij een popconcert is dat moeilijker’, zegt Van Esbroek. ‘Het wordt afwachten hoe bezoekers en artiesten hierop gaan reageren.’

De handhaving van de maatregel vormt een andere uitdaging. Zo lang de bar open blijft, mogen mensen immers even hun mondmasker afzetten om te drinken. Om te checken dat ze nadien opnieuw omhoog gaan, zet de AB extra stewards in. Maar in een zaal als het Sportpaleis, met 18.000 bezoekers, ligt dat moeilijker. ‘Wij gaan niet manu militari iedereen in het oog kunnen houden’, zegt Van Esbroek. ‘Ik reken op sociale controle. Als iemand op de tram zijn mondmasker vergeet, wordt die daar op aangesproken.’ Ook Mike Naert van Het Depot rekent op de concertganger zelf. ‘Eigenlijk zagen we de voorbije weken al meer mensen hun masker spontaan op zetten.’

Naert noemt de mondmaskerplicht een nieuwe tegenvaller voor een sector die amper een maand opnieuw open was. ‘Maar eigenlijk vind ik de angstcommunicatie van de voorbije weken veel erger. Men zegt enkel wat er niet kan, en dat zorgt voor een kelderende ticketverkoop en een stijgend percentage mensen dat niet opdaagt. Politici leggen ons maatregelen op, maar dan moeten ze ook zeggen “en met deze maatregelen is het veilig”.’ Die woorden vinden weerklank bij Van Esbroeck. ‘Concertzalen wáren al een veilige omgeving, met hun rigoureuze CST-controles. Nu worden ze alleen maar veiliger.’