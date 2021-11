Meer dan 600 huishoudhulpen kwamen op straat voor een hogere ­verplaatsingsvergoeding. ‘Een ­alleenstaande ouder kan nu echt niet rondkomen.’

‘Ik heb maandelijks 100 euro aan verplaatsingskosten, en ik krijg slechts 40 euro vergoeding’, zegt Patrick De ­Brabanter (54), die al vier jaar als huishoudhulp werkt. ‘Door de hogere energieprijzen volstaat de huidige premie niet. Een alleenstaande vader zoals ik kan moeilijk rond­komen.’ Samen met meer dan 600 andere huishoudhulpen betoogde hij donderdagochtend in Brussel voor een ­betere verloning.

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over een nieuw sectoraal akkoord zit muurvast. Grootste twistpunt is die verplaatsingsvergoeding. Vandaag krijgen de 150.000 werknemers in de sector 0,13 euro per kilometer. Veel te laag, vinden de vakbonden.

Werkgeversorganisatie Federgon heeft geen begrip voor de actie. ‘De onderhandelingen lopen, er liggen constructieve voorstellen op tafel’, zegt ceo Ann Cattelain. ‘Wij herhalen onze oproep aan de overheid om de prijs van de dienstencheque voor de klant te verhogen.’

Maar de Vlaamse regering besliste eind september dat zo’n verhoging er niet komt. Om de sector rendabeler te maken, maakte Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vorige week bekend dat ze vanaf 1 januari de subsidie per cheque met 0,13 euro verhoogt. Vlaanderen zal ook de automatische loonindexering integraal voor zijn rekening nemen. In 2022 komen beide maatregelen in totaal neer op een extra investering van 16,6 miljoen euro, die oploopt naar 41,6 miljoen euro in 2024.

De sector staat al langer ­onder druk door lage lonen, ­lage winstmarges en het zware werk. Er is dan ook een ­gigantisch personeelstekort. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kondigde vandaag verder overleg aan om ‘tot een correcte verplaatsingsvergoeding te komen’. Federaal ABVV-secretaris Issam Benali verwacht een echte tegemoetkoming. ‘Anders zijn nieuwe acties niet uitgesloten.’