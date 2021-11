ING België sluit kleine helft van eigen bankkantoren

Volgend jaar gaan bij ING België nogmaals 44 bankkantoren dicht. Het gaat uitsluitend om eigen kantoren. Daardoor dreigt het net van ING in amper vier jaar bijna te halveren.

ING België beschikt vandaag over zo’n 405 kantoren in ons land. Daarvan zijn 94 zogeheten statutaire kantoren, zeg maar het eigen netwerk van de bank. De rest wordt beheerd door zelfstandige kantoorhouders. Een kleine helft van die eigen ING-kantoren, 44 in totaal, gaat tegen eind volgend jaar geleidelijk dicht. Waardoor er straks mogelijk zo’n 50 eigen ING-kantoren overblijven.

Geen jobverlies

De intentie tot sluiting werd vandaag door ING aangekondigd tijdens een gewone ondernemingsraad. Bij de sluiting zouden geen jobs verloren gaan. De betrokken medewerkers zullen een job aangeboden krijgen binnen ING.

‘Mogelijk gaan niet alle bankkantoren dicht. De kans bestaat dat een deel van die kantoren overgenomen zal worden door zelfstandige kantoorhouders. Daarover zal in de loop van volgend jaar onderhandeld worden met de sociale partners’, reageert woordvoerster Safia Yachou op een bericht dat uitlekte via De Tijd.

Halvering in vier jaar tijd

De beslissing komt er omdat steeds meer klanten hun bankzaken digitaal regelen. Die trend is door de coronapandemie nog versneld, zegt ING. Liefst 2 miljoen klanten bij ING bankieren al digitaal. In de eerste helft van vorig jaar waren zij goed voor 300 miljoen digitale sessies, dat is een stijging van 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De afbouw van het kantorennetwerk is al langer aan de gang. Eind 2018 had ING nog 654 kantoren, een jaar later waren dat er nog 616. Eind 2020 was dat geslonken naar 552. Dit jaar daalde dat aantal verder tot 405. En het einde is nog niet in zicht. Tegen eind 2021 zullen er nog 350 ING-kantoren overblijven. Dat is bijna een halvering in vier jaar tijd.

Gemeenten zonder bankautomaat

Het aantal bankkantoren in ons land gaat al jaren in dalende lijn, blijkt uit de cijfers van Febelfin. Gedreven door kostenbesparingen en het succes van digitaal bankieren, bouwen de Belgische banken hun kantorennetwerk in hoog tempo af. In twaalf jaar tijd, tussen 2008 en 2020, is het totale aantal ­lokale bankkantoren in België nagenoeg gehalveerd, van 8.300 tot 4.200. Elke dag gaat minstens één bankkantoor dicht (DS 4 maart).

In almaar meer (kleine) deelgemeenten is er daardoor geen enkel bankkantoor of zelfs geldautomaat meer. De vier grootste banken van het land (BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius) hebben daarom recent gezamenlijk de firma Batopin opgericht, met als doel om de huidige, aan een specifieke bank verbonden geldautomaten te vervangen door zo’n 2.000 tot 2.400 ‘neutrale’ automaten. Die zouden er komen op 650 tot 750 locaties binnen een straal van maximaal 5 km rond de woning van 95 procent van de bevolking (DS 20 juli).