Opnieuw zware verkeershinder in Brussel door betoging politievakbonden, verschillende tunnels gesloten

Donderdagavond is er opnieuw zware verkeershinder op Brusselse kleine ring en omgeving Wetstraat door de acties van de politievakbonden. Er zijn verschillende tunnels gesloten.

Door acties van de vakbonden bij de politie zijn donderdagavond, vlak voor de avondspits, weer verschillende Brusselse tunnels even gesloten geweest. ‘Er is ernstige verkeershinder op de kleine ring en in de ruime omgeving van de Wetstraat’, meldde Brussel Mobiliteit op Twitter. Intussen zijn de acties wel weer voorbij, klinkt het. Volgens de Brusselse politie ging het om een 800-tal actievoerders.

Inge Paemen, de woordvoerster van Brussel Mobiliteit, zegt dat de bonden eerst om 15.15 uur de Kunst-Wet- en Troontunnel blokkeerden. Even later volgden de Wet- en Tervurentunnel. Brussel Mobiliteit besliste daarom om zelf de Hallepoorttunnel af te sluiten, om het verkeer te ‘filteren’. Intussen zouden de acties afgelopen zijn en zijn alle tunnels weer open.

De bonden waren vertrokken aan de Kroonlaan in Elsene, waar overleg had plaatsgevonden over een stakingsaanzegging van de lokale politie, en waren naar verluidt op weg naar de Wetstraat, waar ze een gesprek wilden met premier Alexander De Croo. Maar dat zou niet doorgegaan zijn. Een kleine groep actievoerders trekt momenteel nog te voet naar de politiekazernes in Etterbeek, waardoor er in de wijk Jacht nog hinder is.

De politievakbonden protesteren met dagelijkse acties tegen de vastgelopen loonsonderhandelingen en tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Verder is er onvrede over een gebrek aan middelen.