Bijna 400 Irakezen keren terug uit Wit-Rusland

Na wekenlang bivakkeren en overleven aan de Poolse en Wit-Russische grens zijn er vandaag 374 Irakezen op een vliegtuig van Minsk naar Irak vertrokken. In de bossen aan de grenzen van Litouwen, Letland en Polen zitten er nog duizenden mensen vast.

Na weken in de kou zonder voorzieningen gooiden vandaag 374 Irakezen de handdoek in de ring en verkozen ze de repatriëring naar hun land van herkomst tegenover een verder verblijf. De passagiers, voornamelijk Irakese Koerden, vlogen van de Wit-Russische hoofdstad Minsk naar Erbil en dan door naar Bagdad.

Verschillende van de terugkeerders citeren de extreme omstandigheden aan de grens als hun reden voor terugkeer. De winterkou, leven zonder beschutting en herhaaldelijke kloppartijen door de grensbewaking maken de situatie onhoudbaar.

•Lees ook: Loekasjenko dreigt met meer migranten en minder gas

Volgens de Europese Unie is de migratiecrisis het opzet van Wit-Russische dictator Alexandr Loekasjenko. Gesteund door Rusland grijpt Loekasjenko de Europese angst voor een nieuwe vluchtelingenstroom aan. Hij wil dat de EU de politieke steun aan de oppositie in zijn land terugschroeft. Dat resulteerde in een nieuwe migratieroute met een luchtbrug van het Midden-Oosten naar Oost-Europa. Duizenden mensen – de Poolse regering spreekt van 14.000, de Europese Commissie van 2.000 – bivakkeren voor de gesloten grenzen met Polen. De meerderheid onder hen is van Iraaks Koerdische origine en heeft een kleine kans om asiel te krijgen in de EU.

Publiciteitsstunt

De Wit-Russische autoriteiten grijpen de gelegenheid van de terugkeer aan om nog meer druk op Europese leiders te zetten. De woordvoerster van Loekasjenko vraagt dat de EU een humanitaire corridor opzet om 2.000 vluchtelingen in het kamp op te vangen, ‘op onze beurt willen we de terugkeer van de resterende 5.000 vluchtelingen naar hun thuisland faciliteren,’ vertelde ze aan Belta news.

Volgens de woordvoerster heeft de Loekasjenko het voorstel opgenomen met Duits bondskanselier Angela Merkel, zij zou het doorgeven aan Europese Unie. ‘Wij lossen onze beloftes in, terwijl de EU nog geen enkele van hun verplichtingen van de EU heeft vervuld,’ voegde ze nog toe.