Wie op zoek is naar een nieuwe droomwoning kan daarvoor misschien terecht bij Villa Aurora in Rome. Het pand telt onder andere elf slaapkamers en zes verdiepingen vol schilderijen en standbeelden, maar wat de villa echt uniek maakt, is de plafondschildering van Caravaggio uit 1597. De woning wordt in januari aan een startprijs van 471 miljoen euro geveild. Neem in bovenstaande video een kijkje.