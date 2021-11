Pakistan bestraft verkrachters met chemische castratie

Zedendelinquenten die meermaals veroordeeld zijn voor verkrachting kunnen in Pakistan chemisch gecastreerd worden. De ‘anti-verkrachtingswetgeving’ werd woensdag goedgekeurd.

De wet is een reactie op de groeiende vraag naar gerechtigheid voor slachtoffers van seksueel geweld en op de massale publieke verontwaardiging over het stijgende aantal verkrachtingen van vrouwen en kinderen in het land.

In het wetsvoorstel staat dat de Pakistaanse regering in het hele land speciale rechtbanken moet oprichten om verkrachtingszaken sneller te behandelen en ervoor te zorgen dat ‘snel en bij voorkeur binnen vier maanden’ uitspraak wordt gedaan in zaken van seksueel misbruik.

Degenen die schuldig worden bevonden aan groepsverkrachting, krijgen de doodstraf of levenslange gevangenisstraf. En daders die betrokken zijn bij meerdere zaken van seksueel geweld, kunnen volgens de nieuwe Pakistaanse wet chemisch gecastreerd worden. Bij chemische castratie, waarbij geslachtshormonen worden onderdrukt door middel van een medicijn, verliezen mannen hun drang om seksueel gedrag te vertonen. Het effect is omkeerbaar.

Amnesty International zegt in een reactie dat de nieuwe wet ‘wreed en onmenselijk’ is. ‘De autoriteiten moeten aandacht geven aan onderliggende oorzaken van seksueel geweld’, klonk het. Het is een legale vorm van bestraffing in landen als Zuid-Korea, Polen, Tsjechië en in sommige staten van de VS.