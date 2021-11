Auto met twee lichamen gevonden in Antwerps dok bij zoekactie naar vermist koppel

In het Lobroekdok aan de Slachthuislaan in Antwerpen is donderdagmorgen de wagen van een vermist koppel uit Deurne gevonden.

Rond 9 uur streken de Antwerpse politie, de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming neer aan het Lobroekdok. Op die plek, aan een doe-het-zelfzaak, werd de kapotte gsm van een vermiste vrouw dinsdag aangetroffen. De Nederlandse was samen met haar man sinds maandagavond vermist.

Er waren vermoedens dat de wagen van het koppel uit Deurne in het water was beland, onder meer omdat er bandensporen zichtbaar waren die naar het dok leidden. Tijdens de zoekactie vonden duikers inderdaad een wagen in het water.

Het voertuig werd uit het water getakeld. Daarbij bleek dat de nummerplaten overeenkomen met die van het vermiste koppel. Het gaat dus om hun auto. Er werden ook twee lichamen aangetroffen. Er wordt een gerechtelijk onderzoek opgestart. Dat moet klaarheid scheppen over de omstandigheden van het incident.