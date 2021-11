Opwinding aan de Engelse oostkust afgelopen week: was de befaamde rondreizende walrus Wally na maanden teruggekeerd naar het VK?

Met groot enthousiasme deelden inwoners van het Engelse kustplaatsje Seahouses vorige week zondag beelden van een walrus op hun strand. Velen meenden Wally te spotten, de walrus die begin dit jaar beroemd werd toen hij twee maanden lang rond Ierland en het VK rondhing en verschillende plezierboten deed kapseizen onder zijn gewicht. Hij maakte in de maanden daarna een rondreis door Europese wateren, maar ondertussen is het al twee maanden geleden dat de kolos van 800 kilo voor het laatst gespot werd.

Dwaalgast

Bij nader inzien bleek de walrus van vorig weekend in Seahouses het vrouwtje Freya te zijn, dat zich eerder ook al in de Waddenzee liet spotten. Met Wally en Freya tellen de warmere Europese wateren nu twee dwaalgasten die vanuit het noordpoolgebied zijn afgezakt. Het is zeldzaam dat walrussen zo ver van hun habitat rond de noordpool afwijken.

Maar met Freya’s bezoek rijst de vraag: waar is Wally? In bovenstaande video volgen we zijn reis van de afgelopen maanden, van Ierland over Spanje tot IJsland, waar hij in september voor het laatst is gezien.

Bekijk ook in onderstaande video hoe walrus Freya eind oktober in de Nederlandse Waddenzee op een onderzeeër uitrustte: