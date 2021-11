Zanger Omar Souleyman opgepakt in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben de populaire zanger en dj Omar Souleyman gearresteerd omwille van vermeende banden met de Koerdische rebellengroep PKK.

Volgens zijn zoon en de Turkse media hebben de Turkse autoriteiten Souleyman gearresteerd voor vermeende banden met de PKK. Zijn zoon ontkent de beschuldiging in alle talen. Volgens zijn manager werd de man gearresteerd in zijn huis in Sanliurfa in Zuidoost-Turkije waar hij sinds 2011 een bakkerij runt.

Souleyman begon ooit zijn carrière als dj en performer tijdens huwelijksfeesten. Hij slaagde erin om internationaal door te breken met onder ander zijn nummer ‘Warni Warni’. Zijn stijl is een originele mix van Arabische en Koerdische dabke en electronica. De 55-jarige muzikant heeft al meer dan 500 albums opgenomen.

Souleyman is afkomstig van de Noord-Syrische regio Al-Hasakah in de buurt van de Turkse grens. In 2011 ontvluchte hij de Syrische burgeroorlog en vestigde zich aan de andere kant van de grens in Sanliurfa.

Terugkeer naar Syrië

Het is voorlopig nog onduidelijk waar de beschuldigingen aan het adres van Souleyman vandaan komen. De zanger is zelf van Arabisch-Syrische afkomst maar komt van een voornamelijk Koerdische regio. Volgens de manager van Souleyman zou hij ondervraagd worden over berichten dat hij recent in Syrië naar een regio was gegaan die onder de controle valt van het YPG, de ‘volksbeschermingseenheden’ in Syrië onder Koerdische controle. Volgens de Turkse autoriteiten is het YPG een Syrische arm van het PKK.

In de voorbije jaren zag Turks president Recep Tayyip Erdogan er geen graten in om elke vorm van tegenstand in de kiem te smoren door mensen in de cel te steken en censuur op sociale media in stand te houden.

Omar Souleyman trad verschillende keren op in België. In 2014 stond hij op het podium tijdens Pukkelpop.