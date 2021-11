Ook veel mannen zijn slachtoffer van seksueel geweld. Maar ze zwijgen

Er wordt haast niet over gesproken: mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Maar in een recent onderzoek gaf bijna de helft van de mannen aan een vorm van seksueel geweld te hebben meegemaakt. Vandaag, op internationele mannendag, wordt de website wijzienjewel.be gelanceerd. Om mannen te helpen hun ervaringen te begrijpen, en hulp te zoeken.





Criminoloog en seksuoloog Alexander Witpas is een van de initiatiefnemers achter de website. Samen met collega psychiater-therapeut Maarten Ghysels publiceert hij geanonimiseerde getuigenissen van jongens en mannen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. We laten enkele verhalen horen, die voor sommige luisteraars schokkend kunnen zijn.

Voor de eerste keer hebben we ook echt cijfers over mannelijke slachtoffers in België. Professor Ines Keygnaert voerde de voorbije vier jaar een representatief onderzoek naar hoe vaak mensen die in België verblijven aan seksueel geweld worden blootgesteld. Niet alleen bleken mannen meer slachtoffer te worden dan verwacht, ze komen er ook minder mee naar buiten. Welke obstakels ervaren mannen om te praten over seksueel geweld? En wat kunnen we eraan doen?