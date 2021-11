Minstens vijftien doden bij betogingen tegen staatsgreep Soedan

Bij betogingen tegen de militaire staatsgreep in Soedan zijn woensdag zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Dat meldt een prodemocratisch artsensyndicaat.

Alleen al in de noordelijke buitenwijken van de hoofdstad Khartoem kwamen elf manifestanten om het leven. Volgens de artsen is het hoge dodental te wijten aan de gewelddadige manier waarop de ordediensten de betogingen proberen neer te slaan. De meeste doden en gewonden werden ‘in het hoofd, in de nek, of in het bovenlijf’ door kogels geraakt, zo klinkt het.

Het gaat om de meest bloedige dag in Soedan sinds de militaire staatsgreep van 25 oktober. De manifestaties tegen de coup hebben in totaal al aan 39 mensen het leven gekost.