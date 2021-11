Van virologen tot nachtclubs: elk om een eigen reden ontevreden met ‘minimumpakket’ maatregelen

Virologen hekelen de ‘weinig doortastende’ maatregelen van het Overlegcomité. Een veertigtal nachtclubs laat al weten geen navolging te geven aan de regels. En de Vlaamse Jeugdraad wijst op de prijs die jongeren alweer moeten betalen. Is er iemand tevreden met de nieuwe maatregelen?

Wie wil nog? Verregaande maatregelen zou ‘politieke zelfmoord’ betekenen, klinkt het bij het Overlegcomité. En dus kwam minister De Croo woensdagavond met een ‘minimumpakket’ aan maatregelen naar buiten. Maatregelen die het Gems adviseerde werden afgezwakt. Een tekenend compromis: verplicht telewerk tot aan de kerstvakantie werd een gedeeltelijke verplichting met één, en vanaf 13 december, twee zogenaamde terugkomdagen.

En dus zijn de virologen en experts, die in de adviesraad Gems zetelen, teleurgesteld. ‘Ik ben erg ongerust dat het niet voldoende zal zijn, ­zeker als de maatregelen minimaal geïnterpreteerd worden’, reageert professor en Gems-voorzitter Erika Vlieghe (UA) aan De Standaard. Bij viroloog Marc Van Ranst (UZ Leuven) klinkt een gelijkaardig geluid: ‘Als onze eerste reactie zal zijn hoe we deze regels kunnen omzeilen, dan zal het glorieus verkeerd lopen.’

Biostatisticus Geert Molenberghs (UA) is ‘gematigd tevreden’, laat hij aan persagentschap Belga weten. De verplichte CO2-meters in het onderwijs en het verplichte telewerk stellen hem gunstig, maar ‘het wordt afwachten of de genomen maatregelen ook voldoende zullen zijn.’ Wat hem betreft hadden de beperkingen in het nachtleven wat meer mogen zijn.

Nachtclubs naar Raad van State

Dat contrasteert met de gevoelens in het nachtleven zelf. Zij voelen zich geviseerd. ‘We zijn opnieuw een ‘zoenoffer’ van politici en virologen die geen enkele voeling hebben met wat wij doen of interesse tonen in onze sector’, klaagt Yves Smolders, zaakvoerder van de Hasseltse club Versuz.

Bezoekers van nachtclubs krijgen de keuze: het CST tonen en het mondmasker aanhouden, of het CST tonen en een positieve test voorleggen. De clubs zien het echter niet zitten om testkits te voorzien voor hun bezoekers. ‘Een test aan de deur van onze club is niet haalbaar. Er is geen plaats om duizenden klanten te testen’, reageert ­Steven Van Belle van de Brusselse technotempel Fuse aan De Standaard. Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen noemt de testmaatregel een ‘de facto economische sluiting’ van de dancings.

De regering bedankte voor een 2G-beleid, waarbij niet-gevaccineerden uit het nachtleven worden geweerd. ‘Een 2G-beleid zou werkbaar zijn en tegelijk een extra reden voor mensen om zich te laten vaccineren’, vindt John Noseda van Kitsch Club in Knokke-Heist. In een gezamenlijk persbericht stellen een veertigtal nachtclubs dat ze geen gevolg zullen geven aan de regels. Een aantal onder hen wil de maatregelen aanvechten voor de Raad van State.

‘Too little, too late’

Ook de ziekenhuizen, die het Overlegcomité met de maatregelen tracht te vrijwaren van een toevloed aan coronapatiënten, zijn er niet helemaal gerust in, al toont Frank Vandermassen, hoofdarts van het UZ Gent, zich nog mild. ‘Het is op dit moment ernstig. Maar nog niet hopeloos of dramatisch’, zegt de Gentse hoofdarts aan Belga. ‘Maar we moeten vermijden dat het zo wordt.’ Hij roept de bevolking op om te doen wat nodig is.

VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey trekt feller van leer. ‘De overheden hebben nog maar eens nagelaten om tijdig te anticiperen’, zegt hij. ‘De stijging in de ziekenhuizen zal nog zeker een drietal weken aanhouden en dat zal opnieuw een hypotheek leggen op de reguliere zorg. Het zijn opnieuw de mensen in de zorgsector die hiervoor opdraaien en een lange winter tegemoet gaan’, vindt hij. Hij is ontgoocheld. ‘Ook al omdat ik vorig jaar rond dezelfde periode hetzelfde heb gezegd, het is too little, too late.’

‘Jongeren betalen prijs’

Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, reageert gemengd op de beslissingen van het Overlegcomité. ‘Opnieuw lijken kinderen en jongeren disproportioneel hard getroffen te worden, maar het belangrijkste is dat school en vrije tijd wel gewoon open en vrij blijft.’ ‘Hoe dan ook is de gemaakte beslissing een zeer dure prijs die kinderen en jongeren moeten betalen: ze zullen het overgrote merendeel van de dag gemaskerd moeten doorbrengen. Dat is een realiteit waaraan het gros van de volwassenen kan ontglippen, hen wordt enkel telewerk in de mate van het mogelijke verplicht’, aldus Bachrouri. Verder hoopt de Jeugdraad dat de belofte wordt gehouden om zoveel mogelijk vrijetijdsactiviteiten te laten doorgaan.

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft begrip voor de beslissing om mondmaskers opnieuw in te voeren vanaf het vijfde leerjaar. ‘We zijn tevreden dat de minister wel heeft beslist dat het masker niet op elk moment gedragen moet worden’, vertelt voorzitter Mauro Michielsen. ‘Tegelijk zijn we ook blij dat uitstappen nog mogen blijven doorgaan, want die zijn klasbindend en kunnen het welzijn van de leerlingen opkrikken.’