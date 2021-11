Geen winst voor Elise Mertens in finale dubbelspel

Elise Mertens is er woensdag in het Mexicaanse Guadalajara niet in geslaagd de finale van het dubbelspel te winnen op de WTA Finals. Samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei moest ze in 1 uur en 20 minuten met 6-3 en 6-4 het onderspit delven voor de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

De finale van de WTA Finals speelde Mertens voor het eerst. Ze had de eerste Belgische kunnen worden die de seizoensfinale met de beste acht paren wint. In het enkelspel staan Kim Clijsters (2002, 2003, 2010) en Justine Henin (2006, 2007) op de erelijst. Maar het had niet mogen zijn. Samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei delfde ze met 6-3 en 6-4 het onderspit voor de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

In de groepsfase hadden Mertens en Hsieh al een duidelijke 6-3, 6-1 nederlaag geleden tegen de olympische kampioenen.

Eerder dit seizoen wonnen Hsieh en Mertens, de nummers een en vier op de dubbelranking, wel Indian Wells en Wimbledon. Begin dit jaar was Mertens met haar vorige dubbelpartner, de Wit-Russische Aryna Sabalenka, ook de beste op het Australian Open.