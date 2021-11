Meer dan 2.800 covid-patiënten in Belgische ziekenhuizen

Zowel het aantal besmettingen, als het aantal ziekenhuisopnames als het aantal overlijdens stijgt verder. Enkel de r-waarde daalt licht, maar voorlopig nog niet genoeg om te epidemie in te perken. Dat blijkt donderdagmorgen uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 11 tot en met 17 november werden gemiddeld 241,1 mensen per dag met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 18 procent meer dan vorige week. Daardoor bevinden zich intussen 2.809 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+24 procent), van wie er 568 op de afdeling intensieve zorg liggen (+26 procent).

Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt nog altijd toe. Tussen 8 en 14 november werden gemiddeld 10.494 besmettingen per dag vastgesteld, wat een stijging met 27 procent is in vergelijking met de voorgaande week.

Er werden in die periode gemiddeld 80.908 tests afgenomen, waarvan 13,8 procent positief bleek. De r-waarde daalde ligt naar 1,12. Zolang die boven 1 blijft, betekent dat een coronapatiënt meer dan 1 persoon besmet en dat de epidemie dus nog in kracht toeneemt.

Voorts zijn van 8 tot en met 14 november gemiddeld 28 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging in vergelijking met de week ervoor (+23 procent). Het totale dodental voor België sinds de start van de pandemie bedraagt 26.484.

Om de stijgende coronacijfers tegen te gaan, kwam het overlegcomité gisteren vervroegd bijeen. Er werd beslist om nieuwe maatregelen in te voeren, waaronder een mondmaskerplicht voor iedereen boven de 10 jaar.

Correctie 18/11, 06u42: In een vorige versie van dit artikel stond in de inleiding dat de r-waarde licht stijgt. Dit werd later aangepast zodat het leest dat de r-waarde daalt.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.