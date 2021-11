Noodtoestand afgekondigd wegens overstromingen in westen van Canada

In de provincie Brits-Columbia, in het westen van Canada, is woensdag wegens het extreme noodweer de noodtoestand afgekondigd. Dat is meegedeeld door John Horgan, de eerste minister van de getroffen provincie.

Op 48 uur tijd is er in het zuiden van Brits-Columbia bijna net zoveel regen gevallen als er normaal gezien in een hele maand wordt geregistreerd. Dat heeft geleid tot grote overstromingen en landverschuivingen. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten.

Verscheidene woongemeenschappen in de bergen zijn van de buitenwereld afgesloten. Tot dusver is één persoon om het leven gekomen. Drie mensen zijn nog vermist

De vrees bestaat dat het dodental de komende dagen nog verder zal oplopen, zegt Horgan. Defensie heeft militairen en materieel naar het gebied gestuurd om te helpen.

Ook het westen van Verenigde Staten wordt getroffen door het noodweer. In de Amerikaanse staat Washington moest de kustwacht eerder deze week nog tien personen per helikopter redden, onder wie één baby.