Geruststellende brief ‘van Peng Shuai’ stelt tenniswereld niet gerust

De tenniswereld is niet gerustgesteld door een e-mail die geschreven zou zijn door de Chinese tennisster Peng Shuai. Ze stelt daarin orde te zijn, maar de Women’s Tennis Association betwijfelt dat Peng de e-mail zelf geschreven heeft. Sinds Peng een voormalige Chinese vicepremier beschuldigde van verkrachting, is het stil rond haar.

De Chinese staatstelevisiezender CGTN gaf woensdag een e-mail vrij op Twitter die afkomstig zou zijn van Peng en gestuurd was naar Steve Simon, het hoofd van de Women’s Tennis Association. Daarin stelt de tennisster in orde te zijn en dat de beschuldiging van verkrachting door voormalig vicepremier Zhang Gaoli ‘niet waar is’. ‘Ik ben niet vermist, noch ben ik onveilig. Ik ben gewoon thuis aan het rusten en alles is in orde.’

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

Begin november beschuldigde Peng de voormalige vicepremier Zhang Gaoli van verkrachting. Ze deed dat met een bericht op de Chinese socialenetwerksite Weibo, dat een halfuur later alweer offline was gehaald. Sindsdien was het stil rond Peng en verschillende invloedrijke stemmen uit de tenniswereld, waaronder Noami Osaka en Novak Djokovic, uitten hun bezorgdheid.

Nog meer bezorgd

De brief is de eerste vorm van communicatie sinds het bericht op Weibo. Het stelt de Women’s Tennis Association (WTA) echter niet gerust, integendeel. Simon liet in een verklaring weten nog meer bezorgd te zijn over het welzijn van Peng. ‘Ik betwijfel ten zeerste dat Peng Shuai de e-mail die we hebben ontvangen, heeft geschreven of geloofd wat er instaat.’ Hij noemt de tennisster enorm moedig om naar buiten te komen met haar aanrandingsverhaal en vindt dat de email geen voldoende bewijs is om zeker te zijn dat Peng in orde is.

China is het afgelopen decen­nium uitgegroeid tot een van de grote geldschieters van het vrouwentennis, maar dat lijkt de WTA niet tegen te houden. ‘De WTA en de rest van de wereld hebben onafhankelijk en controleerbaar bewijs nodig dat ze veilig is. Ik heb haar herhaaldelijk via verschillende vormen van communicatie proberen te bereiken, maar zonder resultaat.’

‘Peng Shuai moet vrijuit kunnen spreken, zonder dwang of intimidatie vanuit welke bron dan ook.’ Hij roept opnieuw op om haar beschuldiging te respecteren en ‘met volledige transparantie en zonder censuur’ te onderzoeken. ‘De stemmen van vrouwen moeten gehoord en gerespecteerd worden, niet gecensureerd of gedicteerd.’

Het is overigens niet de eerste keer dat een invloedrijke Chinees verdwijnt na uitspraken die tegen de haren van het regime instrijken. In januari dook Alibaba-topman Jack Ma plots weer op nadat hij in oktober geruisloos van het toneel verdween. Sindsdien loopt hij flink in de pas van de Chinese partij. In 2018 verdwenen onder anderen de Chinese filmster Fan Bingbing en de wetenschapper He Jiankui. Waarnemers stellen dat China op deze manier ‘de morele grenzen’ van het land wil bewaken.